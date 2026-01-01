ChartDB on brauseripõhine andmebaasi diagrammiredaktor, mis võimaldab arendajatel ja DBA-del visualiseerida mis tahes andmebaasi skeemi, ühendamata tööriista otse oma andmebaasiga. Üksainus „Smart Query“ – SQL-päring, mille sa oma kliendis käivitad – tagastab skeemi metaandmed JSON-vormingus. Kleebi see ChartDB-sse ja see genereerib koheselt täieliku interaktiivse ERD, ilma et konto, salvestatud mandaadid või andmebaasi parool kunagi sinu terminalist lahkuksid.

AI-põhine DDL-ekspordi funktsioon genereerib migratsiooniskripte andmebaasi dialektide vahel, mis on kasulik meeskondadele, kes planeerivad andmebaasidevahelisi migratsioone või dokumenteerivad skeemimuudatusi ülevaatamiseks. ChartDB ise majutamine hoiab kogu skeemi teabe sinu enda infrastruktuuris, mitte kolmanda osapoole pilvetööriistas.