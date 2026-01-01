Juuruta ChartDB ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga andmebaasi diagrammi redaktor, mis visualiseerib koheselt mis tahes skeemi ühest SQL-päringust, salvestatud mandaate pole vaja.
Valige VPS-pakett ChartDB jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ChartDB
ChartDB on brauseripõhine andmebaasi diagrammiredaktor, mis võimaldab arendajatel ja DBA-del visualiseerida mis tahes andmebaasi skeemi, ühendamata tööriista otse oma andmebaasiga. Üksainus „Smart Query“ – SQL-päring, mille sa oma kliendis käivitad – tagastab skeemi metaandmed JSON-vormingus. Kleebi see ChartDB-sse ja see genereerib koheselt täieliku interaktiivse ERD, ilma et konto, salvestatud mandaadid või andmebaasi parool kunagi sinu terminalist lahkuksid.
AI-põhine DDL-ekspordi funktsioon genereerib migratsiooniskripte andmebaasi dialektide vahel, mis on kasulik meeskondadele, kes planeerivad andmebaasidevahelisi migratsioone või dokumenteerivad skeemimuudatusi ülevaatamiseks. ChartDB ise majutamine hoiab kogu skeemi teabe sinu enda infrastruktuuris, mitte kolmanda osapoole pilvetööriistas.
ChartDB peamised omadused
Nutikas päringu import
Kleepige üks SQL-päringu tulemus, et luua koheselt täielik ERD — otsest andmebaasiühendust ega salvestatud mandaate pole vaja.
AI DDL eksport
Genereeri SQL migratsiooniskripte andmebaasi dialektide vahel, aidates meeskondadel planeerida andmebaasidevahelisi migratsioone või luua skeemi dokumentatsiooni.
10+ andmebaasi tugi
Töötab PostgreSQL-i, MySQL-i, SQL Serveri, MariaDB, SQLite-i, CockroachDB, ClickHouse-i, Supabase-i ja paljude teistega koheselt.
Interaktiivne redaktor
Annoteerige, järjestage ümber ja viimistlege diagramme lohistamisliidesega, mis on loodud keerukate, mitmetabeliliste skeemide jaoks.
Mitu ekspordivormingut
Ekspordi diagramme SQL, DBML, JSON, PNG, JPG või SVG vormingus dokumenteerimiseks, jagamiseks või integreerimiseks teiste tööriistadega.
Miks kasutada ChartDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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