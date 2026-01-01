Dockge on keskendunud, isemajutatav Docker Compose virnade haldur, mille on loonud Uptime Kuma looja. Selle asemel, et proovida hallata iga Docker primitiivi, teeb see ühte asja hästi: see võimaldab sul luua, muuta, käivitada, peatada ja kustutada Compose virnu kiire ja reageeriva veebiliidese kaudu. Sisseehitatud YAML-redaktor pakub süntaksi esiletõstmist ja reaalajas valideerimist ning saad olemasolevad docker run käsud sekunditega Compose-vormingusse teisendada.

Virnade salvestamine lihtfailidena kettale tähendab, et Dockge sobib loomulikult igasse varundus- või versioonihalduse töövoogu. Isemajutus hoiab sinu infrastruktuuri konfiguratsiooni privaatsena ja annab sulle püsiva haldusliidese, mis on alati saadaval, isegi kui sa oled terminalist eemal.