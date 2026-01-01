Paigalda Dockge ühe klõpsuga.
Reaktiivne, ise majutatud kasutajaliides Docker Compose'i virnade haldamiseks, käsurida puudutamata.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dockge
Dockge on keskendunud, isemajutatav Docker Compose virnade haldur, mille on loonud Uptime Kuma looja. Selle asemel, et proovida hallata iga Docker primitiivi, teeb see ühte asja hästi: see võimaldab sul luua, muuta, käivitada, peatada ja kustutada Compose virnu kiire ja reageeriva veebiliidese kaudu. Sisseehitatud YAML-redaktor pakub süntaksi esiletõstmist ja reaalajas valideerimist ning saad olemasolevad docker run käsud sekunditega Compose-vormingusse teisendada.
Virnade salvestamine lihtfailidena kettale tähendab, et Dockge sobib loomulikult igasse varundus- või versioonihalduse töövoogu. Isemajutus hoiab sinu infrastruktuuri konfiguratsiooni privaatsena ja annab sulle püsiva haldusliidese, mis on alati saadaval, isegi kui sa oled terminalist eemal.
Dockge peamised omadused
Interaktiivne YAML-i redaktor
Süntaksi esiletõstmine ja reaalajas valideerimine teevad lihtsaks Compose'i failide kirjutamise ja uuendamise otse brauseris.
Reaalajas logi voogedastus
Konteineri logid kuvatakse reaalajas kasutajaliideses, et saaksid jälgida käivitamist, vigu ja väljundit terminali avamata.
docker run muundur
Kleepige mis tahes docker run käsk ja Dockge teisendab selle automaatselt kasutusvalmis docker-compose.yaml-iks.
Failipõhine virnmälu
Kõik Compose failid salvestatakse kettale tavaliste failidena, muutes varundamise ja versioonihalduse lihtsaks.
Kerge jalajälg
Minimaalne ressursikasutus jätab protsessori ja mälu vabaks rakenduste jaoks, mida sa tegelikult haldad.
Miks kasutada Dockge Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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