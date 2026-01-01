Open Agendi paigaldamine ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev AI assistendi platvorm koos LLM-i orkestratsiooni, RAG-teadmusbaaside, agendi silmuste ja MCP tööriistade integratsioonidega.
Valige VPS-pakett Open Agent jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Open Agent
Open Agent on tootmisvalmis ise majutatud AI agendi platvorm, mis ühendab suuri keelemudeleid sinu andmete ja tööriistadega. See toetab 28+ mudelipakkujaid ühtse liidese kaudu, muutes dokumendid, vikid ja andmebaasid otsitavateks RAG teadmusbaasideks, mis annavad sinu agentidele täpse konteksti.
Open Agenti juurutamine sinu enda VPS-is hoiab tundlikud vestlused ja omandiõigusega kaitstud dokumendid kolmanda osapoole infrastruktuurist eemal. Rollipõhine juurdepääsukontroll, SSO integratsioon ja mitme rentnikuga tööruumid muudavad selle sobivaks meeskondadele ja ettevõtetele, kes vajavad haldamist paindlikkust ohverdamata.
Open Agent peamised omadused
Mitmepakkuja LLM tugi
Ühendu 28+ mudelite pakkujaga, sealhulgas OpenAI, DeepSeek ja kohalike mudelitega, standardiseeritud abstraktsioonikihi kaudu.
Sisseehitatud RAG pipeline
Neelake PDF-e, vikisid ja dokumente semantilistesse vektorhoidlatesse, et agendid saaksid automaatselt hankida täpset ja põhjendatud konteksti.
MCP tööriista integratsioonid
Laienda agendi võimekust Model Context Protocol serveritega, mis ühenduvad väliste API-de, andmebaaside ja automatiseerimisvahenditega.
Ettevõtte juurdepääsukontroll
Halda kasutajaid rollipõhiste õigustega, SSO OIDC, OAuth2, LDAP ja SAML kaudu ning isoleeritud mitme rentniku tööruumidega.
Agendi tsükli orkestreerimine
Määratle mitmeastmelised agendi töövoogud koos tööriistakutse tsüklite, uuestiproovimise loogika ja auditeerimislogimisega tootmistaseme töökindluse tagamiseks.
Miks kasutada Open Agent Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.