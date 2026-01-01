Open Agent on tootmisvalmis ise majutatud AI agendi platvorm, mis ühendab suuri keelemudeleid sinu andmete ja tööriistadega. See toetab 28+ mudelipakkujaid ühtse liidese kaudu, muutes dokumendid, vikid ja andmebaasid otsitavateks RAG teadmusbaasideks, mis annavad sinu agentidele täpse konteksti.

Open Agenti juurutamine sinu enda VPS-is hoiab tundlikud vestlused ja omandiõigusega kaitstud dokumendid kolmanda osapoole infrastruktuurist eemal. Rollipõhine juurdepääsukontroll, SSO integratsioon ja mitme rentnikuga tööruumid muudavad selle sobivaks meeskondadele ja ettevõtetele, kes vajavad haldamist paindlikkust ohverdamata.