Juurutage Pulsarr ühe klõpsuga installimine.
Reaalaja Plexi jälgimisloendi monitor, mis sünkroonib Sonarri ja Radarriga nutikate sisu marsruutimisreeglitega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Pulsarr
Pulsarr ühendab Plexi jälgimisloendid Sonarri ja Radarriga, muutes iga "Lisa jälgimisloendisse" puudutuse Plexi rakenduses automatiseeritud allalaadimissooviks — ilma teise esiotsata, eraldi sisselogimisteta ja kasutajapõhiste kutseteta. See jälgib Plexi reaalajas Plex Passi kasutajate jaoks ja lülitub kõigi teiste jaoks tagasi astmelisele küsitlusele, seejärel suunab iga pealkirja sinu määratud reeglite alusel õigele Sonarri või Radarri eksemplarile.
Pulsarri ise majutamine oma VPS-is hoiab jälgimisloendi andmed, kasutajaõigused ja arr API võtmed sinu kontrolli all. Kinnitusvoogud, kasutajapõhised kvoodid, Discordi teavitused ja Plexi siltide sünkroonimine töötavad pidevalt, sõltumata koduserveri võrgus püsimisest.
Pulsarr peamised omadused
Reaalajas jälgimisloendi sünkroonimine
Plex Passi kasutajate jälgimisloendi lisamised käivitavad kohesed Sonarr'i või Radarr'i päringud, kusjuures hajutatud küsitlus katab mitte-Passi kontod.
Nutikas sisu marsruutimine
Loo JA/VÕI reeglid, kasutades žanri, kasutajat, keelt, aastat, sertifikaati, reitinguid või voogedastusteenust, et suunata sisu õigele arr-eksemplarile.
Heakskiit ja kvoodid
Hoia taotlused administraatori kinnituse ootel ja rakenda päevaseid, nädalaseid või kuiseid kasutajapõhiseid piiranguid, et hoida allalaadimisjärjekorrad kontrolli all.
Discordi boti integratsioon
Halda kinnitusi, vaata taotluste olekut ja käivita toiminguid otse Discordist, kasutades interaktiivseid kaldkäske.
Mitme instantsi tugi
Jaota sisu mitme Sonarr ja Radarr eksemplari vahel sünkroniseeritud märgistusega, nii et sa tead alati, milline kasutaja mida soovis.
Paindlikud teavitused
Saada teavitusi Plexi mobiili tõuketeavituste, Discordi, webhooks'ide või 80+ teenuse kaudu Apprise'i abil, kui sisu jõuab sinu teeki.
Miks kasutada Pulsarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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