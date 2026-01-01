Relaticle on ise majutatud CRM-platvorm, mille tuumaks on natiivne tehisintellekti agendi tugi. See haldab kontakte, ettevõtteid ja müügitorusid kaasaegse Filament-põhise liidese kaudu, pakkudes samal ajal 30 Model Context Protocol tööriista, mis võimaldavad tehisintellekti agentidel CRM-i andmeid otse lugeda ja kirjutada — ilma kasutajaliidest kraapimata või hapratele integratsioonidele tuginemata.

Erinevalt traditsioonilistest CRM-idest, mis lisavad tehisintellekti tagantjärele, on Relaticle loodud algusest peale nii inim- kui ka tehisintellekti agentide tööks sama andmemudeli kaudu. REST API pakub täielikku programmeeritavat juurdepääsu ja Laravel Horizoni taustatöötleja haldab importi, teavitusi ja ajastatud automatiseerimist. Kõik andmed jäävad PostgreSQL-i andmebaasi teie enda infrastruktuuris.