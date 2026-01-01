Paigalda Relaticle ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga CRM, mis pakub sisseehitatud AI agendi tuge, 30 MCP tööriista ja REST API-t kliendi töövoogude automatiseerimiseks.
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Millega saab ehitada Relaticle
Relaticle on ise majutatud CRM-platvorm, mille tuumaks on natiivne tehisintellekti agendi tugi. See haldab kontakte, ettevõtteid ja müügitorusid kaasaegse Filament-põhise liidese kaudu, pakkudes samal ajal 30 Model Context Protocol tööriista, mis võimaldavad tehisintellekti agentidel CRM-i andmeid otse lugeda ja kirjutada — ilma kasutajaliidest kraapimata või hapratele integratsioonidele tuginemata.
Erinevalt traditsioonilistest CRM-idest, mis lisavad tehisintellekti tagantjärele, on Relaticle loodud algusest peale nii inim- kui ka tehisintellekti agentide tööks sama andmemudeli kaudu. REST API pakub täielikku programmeeritavat juurdepääsu ja Laravel Horizoni taustatöötleja haldab importi, teavitusi ja ajastatud automatiseerimist. Kõik andmed jäävad PostgreSQL-i andmebaasi teie enda infrastruktuuris.
Relaticle peamised omadused
Natiivne AI Agendi tugi
30 sisseehitatud Model Context Protocoli tööriista võimaldavad AI-agentidel luua kontakte, uuendada müügitorusid ja teha päringuid CRM-i andmetest otse, ilma kohandatud integratsioonideta.
Kontaktid ja müügitorud
Halda kontakte, ettevõtteid, tehinguid ja müügitorusid struktureeritud CRM-is, mis on loodud meeskondadele, kes vajavad usaldusväärset andmebaasi iga kliendisuhte kohta.
Täielik REST API
Täielik REST API pakub ligipääsu kõikidele CRM-objektidele automatiseerimisskriptidele, kolmanda osapoole integratsioonidele ja kohandatud aruandlusele, ilma veebiliidesele ligi pääsemata.
Taustatöö töötlemine
Laravel Horizon töötleb impordi, teavituste ja ajastatud ülesannete järjekorratöid, blokeerimata veebiliidest raskete toimingute ajal.
OAuth sotsiaalne sisselogimine
Meeskonnaliikmed logivad sisse GitHubi või Google'i kontodega, kaotades vajaduse hallata CRM-i jaoks eraldi mandaatide komplekti.
Miks kasutada Relaticle Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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