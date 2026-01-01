WUD (What's Up Docker) on aktiivselt hooldatav whats-up-docker'i järglane, mis keskendub täielikult konteineripiltide ajakohasena hoidmisele isemajutatud infrastruktuuris. See kontrollib pidevalt töötavaid konteinereid, pärib ülesvoolu registritest ja annab täpselt teada, millistel piltidel on uued versioonid saadaval – Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay ja isemajutatud registrid on kõik koheselt toetatud.

WUD-i isemajutamine oma VPS-is eemaldab igasuguse sõltuvuse kolmandate osapoolte SaaS-i uuenduste jälgijatest ja hoiab kogu sinu konteineripargi inventari sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Käivitajad saavad levida Slacki, Telegrami, Discordi, Gotify, Apprise'i, IFTTT, Pushoveri, MQTT, üldiste veebihaakide kaudu või automaatselt stäkke uuesti üles ehitada.