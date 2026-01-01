Juurutage WUD ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga jälgija, mis tuvastab Docker piltide uuendused ja teavitab sind kümnete integreeritud kanalite kaudu.
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Millega saab ehitada WUD
WUD (What's Up Docker) on aktiivselt hooldatav whats-up-docker'i järglane, mis keskendub täielikult konteineripiltide ajakohasena hoidmisele isemajutatud infrastruktuuris. See kontrollib pidevalt töötavaid konteinereid, pärib ülesvoolu registritest ja annab täpselt teada, millistel piltidel on uued versioonid saadaval – Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay ja isemajutatud registrid on kõik koheselt toetatud.
WUD-i isemajutamine oma VPS-is eemaldab igasuguse sõltuvuse kolmandate osapoolte SaaS-i uuenduste jälgijatest ja hoiab kogu sinu konteineripargi inventari sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Käivitajad saavad levida Slacki, Telegrami, Discordi, Gotify, Apprise'i, IFTTT, Pushoveri, MQTT, üldiste veebihaakide kaudu või automaatselt stäkke uuesti üles ehitada.
WUD peamised omadused
Mitme registri jälgimine
Jälgib uuendusi Docker Hubis, GHCRis, ECRis, GCRis, ACRis, Quays ja mis tahes kohandatud registrites ilma teenusepakkuja-põhiste laiendusteta.
Käivita automaatikad
Suunab uue versiooni sündmused Slacki, Telegrami, Discordi, Apprise'i, MQTT-sse, üldistesse veebihaakidesse või konteineri ümberehitamise töödesse.
Veebi kasutajaliides ja REST API
Sirvi ootel värskendusi, kontrolli kokkuvõtteid ja integreeri olemasolevate armatuurlaudadega dokumenteeritud REST API kaudu.
Granulaarsed jälgimisreeglid
Kaasa või välista konteinereid sildi, nime või registri järgi ning vali semveri, regexi või digesti võrdlusstrateegiate vahel.
Prometheus mõõdikud
Ekspordib konteineri ja värskendab mõõdikuid aadressil /metrics, et olemasolevad Grafana virnad saaksid hoiatada aegunud piltide eest.
Kerge jalajälg
Töötab ühe Node.js konteinerina väikese salvestusmahuga, sobib väikestele VPS-i eksemplaridele tootmistöökoormuste kõrval.
Miks kasutada WUD Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.