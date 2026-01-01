Juuruta Multi-Scrobbler ühe kliki paigaldusega.
Isemajutusel põhinev skroblimise keskus, mis jälgib muusika esitusi Plexist, Jellyfinist, Spotifyst ja mujalt Last.fm-i, ListenBrainzi või Malojasse.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler ühendab kõik kohad, kus muusikat kuulad, kõigi teenustega, mis seda jälgivad. Selle asemel, et toetuda iga muusikarakenduse sisseehitatud skrobblimisele — mis puudub täielikult Plexis ja Jellyfinis ning on killustatud YouTube Musicu, Deezeri ja Subsonicu klientide vahel — tsentraliseerib Multi-Scrobbler iga esituse ühte kanalisse. See toetab 25+ allikat ja edastab kuulamised Last.fm-i, ListenBrainzi, Libre.fm-i, Malojasse, Koitosse ja teistesse sihtkohtadesse samaaegselt.
Ise majutamine oma VPS-is hoiab skrobbleri 24/7 töös sinu teiste meediateenuste kõrval, avalike OAuth tagasihelistamise URL-idega, kuhu Spotify ja Last.fm ligi pääsevad. Veebipaneel näitab reaalajas kuulamisi, allikapõhiseid statistikaid ja üksikasjalikke logisid, ilma et sinu kuulamisajalugu kolmanda osapoole SaaS-ile paljastataks.
Multi-Scrobbler peamised omadused
Universaalne allika katvus
Jälgib esitusi Spotify, Plexi, Jellyfini, YouTube Musicu, Deezeri, Subsonicu klientidelt ja 25+ muult muusikapleierilt ühes ja samas süsteemis.
Mitmed scrobble'i sihtmärgid
Edastab iga kuulamise Last.fm-i, ListenBrainzi, Libre.fm-i, Malojasse, Koitosse ja teistesse sihtkohtadesse samaaegselt ilma käsitsi dubleerimiseta.
Reaalajas oleku armatuurlaud
Veebi UI näitab hetkel mängitavaid lugusid, hiljutisi scrobble'id ja allikatepõhist statistikat, et saaksid iga ühendust esimesel pilgul kontrollida.
Nutikas dubleerimise vältimine
Tuvastab korduvad kuulamised, millest on teatanud mitu sama lugu esitavat allikat, ja edastab iga esituse sinu scrobble'i sihtkohtadesse vaid ühe korra.
Webhook teavitused
Saadab praegu mängitava teavitusi ja vigu Discordi, Gotifysse, Ntfysse või Apprise'i, et sa tabaksid katkised integratsioonid ilma armatuurlauda kontrollimata.
Miks kasutada Multi-Scrobbler Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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