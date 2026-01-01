Multi-Scrobbler ühendab kõik kohad, kus muusikat kuulad, kõigi teenustega, mis seda jälgivad. Selle asemel, et toetuda iga muusikarakenduse sisseehitatud skrobblimisele — mis puudub täielikult Plexis ja Jellyfinis ning on killustatud YouTube Musicu, Deezeri ja Subsonicu klientide vahel — tsentraliseerib Multi-Scrobbler iga esituse ühte kanalisse. See toetab 25+ allikat ja edastab kuulamised Last.fm-i, ListenBrainzi, Libre.fm-i, Malojasse, Koitosse ja teistesse sihtkohtadesse samaaegselt.

Ise majutamine oma VPS-is hoiab skrobbleri 24/7 töös sinu teiste meediateenuste kõrval, avalike OAuth tagasihelistamise URL-idega, kuhu Spotify ja Last.fm ligi pääsevad. Veebipaneel näitab reaalajas kuulamisi, allikapõhiseid statistikaid ja üksikasjalikke logisid, ilma et sinu kuulamisajalugu kolmanda osapoole SaaS-ile paljastataks.