NextChati juurutamine ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev AI vestlusliides, mis toetab OpenAI-d, Claude'i, Geminit ja 20+ teenusepakkujat ühe lihvitud liidese kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada NextChat
NextChat (endine ChatGPT-Next-Web) on avatud lähtekoodiga vestlusliides üle 88 000 GitHubi tärniga — kõige laialdasemalt tärnitud isemajutatud tehisintellekti vestlusklient. See ühendub OpenAI, Anthropic Claude'i, Google Gemini, DeepSeeki ja kümnete teiste pakkujatega, võimaldades sul vestelda mis tahes suure keelemudeliga (LLM) ühe ühtse kasutajaliidese kaudu, ilma armatuurlaudade vahel vahetamata või kolmanda osapoole ümbriseteenuse eest maksmata.
NextChati isemajutamine hoiab sinu API võtmed ja vestluste ajaloo privaatsena. Juurdepääsu saab lukustada paroolikoodiga ja kõik vestlusandmed salvestatakse kasutaja brauserisse — puudub hallatav andmebaas ja serveripoolne andmete säilitamine.
NextChat peamised omadused
Mitme pakkuja tugi
Ühendu OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI ja üle 20 muu teenusepakkujaga ühest kasutajaliidesest ilma tööriistu vahetamata.
Sisseehitatud viipade teek
Sajad eelnevalt loodud süsteemiviiped kirjutamiseks, kodeerimiseks, analüüsimiseks ja tõlkimiseks — või loo ja salvesta oma kohandatud malle.
Ligipääsukoodi kaitse
Piira, kes saavad sinu eksemplari paroolikoodiga kasutada, vältides sinu API-võtmete volitamata kasutamist avalikult juurutamisel.
Andmebaasi pole vaja
Kõik vestlused salvestatakse kasutaja brauseris — server jääb olekuta, muutes juurutamise ja hoolduse minimaalseks.
Markdowni ja koodi renderdamine
Vastused kuvatakse täieliku Markdowni toega, sealhulgas süntaksi esiletõstuga koodiplokid, tabelid, LaTeXi matemaatika ja reasisene HTML.
MCP pistikprogrammi tugi
Luba Mudeli kontekstiprotokoll (MCP), et laiendada assistenti väliste tööriistade, failijuurdepääsu ja kohandatud integratsioonidega.
Miks kasutada NextChat Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.