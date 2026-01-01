Juurutage Pinry ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatud Pinteresti-stiilis pilditahvel piltide ja videote salvestamiseks, sildistamiseks ja korrastamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Pinry
Pinry on avatud lähtekoodiga, ise majutatud pilditahvel, mis võimaldab sul koguda, sildistada ja sirvida pilte, videoid ja veebilehti visuaalselt atraktiivses plaatide paigutuses — sarnaselt Pinterestile, kuid täielikult sinu kontrolli all. See ühendab Django REST Frameworki taustaprogrammi Vue.js esiosaga ja tarnitakse ühe Docker konteinerina, mida toetab SQLite nullsõltuvusega seadistuse jaoks.
Pinry ise majutamine tähendab, et sinu isiklik kogu jääb privaatseks sinu enda VPS-is, ilma algoritmiliste voogedeta, reklaamideta ja sirvimiseks pole kontot vaja, kui lubad avaliku juurdepääsu. Mitme kasutaja tugi, avalikud ja privaatsed tahvlid, brauserilaiendite ühilduvus ja täielik REST API muudavad selle sobivaks nii isiklike kogude kui ka väikeste koostöömeeskondade jaoks.
Pinry peamised omadused
Sildipõhine avastamine
Määra igale kirjele mitu silti ja filtreeri oma kogu koheselt sildi järgi — pesastatud kaustu pole vaja.
Mitme kasutaja tahvlid
Loo igale kasutajale eraldi tahvlid ja kontrolli nende nähtavust iga tahvli avalike või privaatsete juurdepääsuseadetega.
Brauserilaienduse tugi
Salvesta pilte otse mis tahes veebilehelt oma Pinry tahvlile, kasutades ametlikku brauserilaiendit.
REST API
Automatiseeri PIN-koodide loomine ja halda kogusid programmiliste vahenditega sisseehitatud Django REST Framework API kaudu.
Mitme-arhitektuuri Docker pilt
Ametlik tõmmis toetab AMD64, ARMv7 ja ARMv8 — töötab nii standardsetel VPS serveritel kui ka ARM-põhistel plaatidel ühtviisi.
Miks kasutada Pinry Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.