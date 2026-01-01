Pinry on avatud lähtekoodiga, ise majutatud pilditahvel, mis võimaldab sul koguda, sildistada ja sirvida pilte, videoid ja veebilehti visuaalselt atraktiivses plaatide paigutuses — sarnaselt Pinterestile, kuid täielikult sinu kontrolli all. See ühendab Django REST Frameworki taustaprogrammi Vue.js esiosaga ja tarnitakse ühe Docker konteinerina, mida toetab SQLite nullsõltuvusega seadistuse jaoks.

Pinry ise majutamine tähendab, et sinu isiklik kogu jääb privaatseks sinu enda VPS-is, ilma algoritmiliste voogedeta, reklaamideta ja sirvimiseks pole kontot vaja, kui lubad avaliku juurdepääsu. Mitme kasutaja tugi, avalikud ja privaatsed tahvlid, brauserilaiendite ühilduvus ja täielik REST API muudavad selle sobivaks nii isiklike kogude kui ka väikeste koostöömeeskondade jaoks.