Apache Solri ühe klõpsuga juurutamine.
Ettevõtteklassi avatud lähtekoodiga otsinguplatvorm, mis toetab täistekstiotsingut, fassetitud navigeerimist ja reaalajas indekseerimist mis tahes rakenduse jaoks.
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Millega saab ehitada Apache Solr
Apache Solr on lahingutes karastatud avatud lähtekoodiga otsinguplatvorm, mis on ehitatud Apache Lucene'i peale ja mida kasutavad tuhanded organisatsioonid üle maailma. See tegeleb täistekstiotsingu, fasetitud sirvimise, tulemuste esiletõstmise, ruumiotsingu ja rikkaliku dokumentide haldamisega – seda kõike REST API kaudu, mis töötab iga keele või raamistikuga.
Solri ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma otsinguinfrastruktuuri, andmete privaatsuse ja jõudluse optimeerimise üle, ilma päringupõhiste tasude või tarnija lukustuseta. Olenemata sellest, kas vajad saidisisest otsingut, e-kaubanduse toodete avastamist või ettevõtte dokumentide otsingut, muudavad Solri küps ökosüsteem ja laiendatav skeem selle tõestatud aluseks.
Apache Solr peamised omadused
Täistekstiotsing
Lucene'i-põhine tekstianalüüs koos tokeniseerimise, tüveleidmise, sünonüümide ja relevantsuse häälestamisega annab täpseid tulemusi suurtes dokumendikogudes.
Fassetitud navigatsioon
Omane fassettimine võimaldab kasutajatel filtreerida kategooria, hinna, kuupäeva või mis tahes indekseeritud välja järgi — see on standardne mootor e-kaubanduse ja sisu filtreerimise liideste taga.
Reaalaja indekseerimine
Indeksisse salvestatud dokumendid muutuvad otsitavaks sekundite jooksul, toetades peaaegu reaalajas otsingut rakenduste jaoks, mis vajavad värskeid tulemusi.
Rikas dokumendikäsitlus
Sisseehitatud Apache Tika integratsioon ekstraheerib ja indekseerib automaatselt teksti PDF-idest, Wordi dokumentidest, HTML-ist ja enam kui tuhandest muust failivormingust.
REST API
Tee päringuid ja uuenda indeksit HTTP kaudu JSON-, XML- või CSV-vastustega — Solr-spetsiifilist klienditeeki pole vaja, et integreerida mis tahes süsteemiga.
Miks kasutada Apache Solr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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