Apache Solr on lahingutes karastatud avatud lähtekoodiga otsinguplatvorm, mis on ehitatud Apache Lucene'i peale ja mida kasutavad tuhanded organisatsioonid üle maailma. See tegeleb täistekstiotsingu, fasetitud sirvimise, tulemuste esiletõstmise, ruumiotsingu ja rikkaliku dokumentide haldamisega – seda kõike REST API kaudu, mis töötab iga keele või raamistikuga.

Solri ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma otsinguinfrastruktuuri, andmete privaatsuse ja jõudluse optimeerimise üle, ilma päringupõhiste tasude või tarnija lukustuseta. Olenemata sellest, kas vajad saidisisest otsingut, e-kaubanduse toodete avastamist või ettevõtte dokumentide otsingut, muudavad Solri küps ökosüsteem ja laiendatav skeem selle tõestatud aluseks.