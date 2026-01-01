Paigalda Bytebase ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga andmebaasi DevOps platvorm skeemimuudatuste ohutuks ülevaatamiseks, kinnitamiseks ja juurutamiseks erinevates keskkondades.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Bytebase
Bytebase on avatud lähtekoodiga andmebaasi DevOps platvorm, mis toob tarkvaratehnika distsipliini andmebaasi muudatuste haldusesse. Kui enamik meeskondi tugineb ad hoc SQL-skriptidele või mitteametlikele DBA kinnitustele, pakub Bytebase struktureeritud ülevaatusvooge, mitme keskkonna juurutamise torujuhtmeid ja üle 200 sisseehitatud SQL-i ülevaatusreegli, mis peegeldavad seda, kuidas rakenduse koodi tarnitakse.
See toetab üle 20 andmebaasisüsteemi — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake ja palju muud — ühest veebiliidesest. Isemajutus hoiab andmebaasi mandaadid ja muudatuste ajaloo täielikult sinu enda infrastruktuuris, kus ükski kolmanda osapoole teenus ei pääse kunagi sinu skeemidele ega andmetele ligi.
Bytebase peamised omadused
Andmebaasi muudatuste töövoogud
Suuna iga skeemi migratsioon läbi konfigureeritavate ülevaatamis- ja kinnitamisetappide, enne kui see jõuab mis tahes andmebaasikeskkonda.
Sisseehitatud SQL ülevaade
Üle 200 reegli tuvastavad automaatselt antipatternid, puuduvad indeksid ja hävitavad toimingud enne muudatuse heakskiitmist.
GitOps integratsioon
Ühenda Bytebase oma Giti hoidlaga, nii et andmebaasi migratsioonid järgiksid sama pull-requesti protsessi nagu rakenduse kood.
Mitme keskkonna juurutused
Määratle järjestatud arendustorud arendus-, testimis- ja tootmiskeskkondades koos nõutavate kinnitusväravatega igas etapis.
Audit ja vastavus
Iga migratsioon ja kinnitus salvestatakse võltsimiskindlasse logisse ajatemplitel ja kasutaja tuvastamisega, toetades SOC 2 ja sarnaseid raamistikke.
Miks kasutada Bytebase Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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