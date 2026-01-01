Bytebase on avatud lähtekoodiga andmebaasi DevOps platvorm, mis toob tarkvaratehnika distsipliini andmebaasi muudatuste haldusesse. Kui enamik meeskondi tugineb ad hoc SQL-skriptidele või mitteametlikele DBA kinnitustele, pakub Bytebase struktureeritud ülevaatusvooge, mitme keskkonna juurutamise torujuhtmeid ja üle 200 sisseehitatud SQL-i ülevaatusreegli, mis peegeldavad seda, kuidas rakenduse koodi tarnitakse.

See toetab üle 20 andmebaasisüsteemi — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake ja palju muud — ühest veebiliidesest. Isemajutus hoiab andmebaasi mandaadid ja muudatuste ajaloo täielikult sinu enda infrastruktuuris, kus ükski kolmanda osapoole teenus ei pääse kunagi sinu skeemidele ega andmetele ligi.