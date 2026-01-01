Paigalda Firefox ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev Firefoxi brauser, mis on ligipääsetav mis tahes seadmest veebiliidese kaudu, püsivate järjehoidjate, laienduste ja seadetega.
Valige VPS-pakett Firefox jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Firefox
Firefox Dockeris käitab sinu VPS-is täisfunktsionaalset brauserit ja edastab selle igasse kaasaegsesse veebibrauserisse veebipõhise GUI kaudu. See annab sulle isoleeritud sirvimiskeskkonna, mis kaitseb sinu kohalikke seadmeid, maskeerib sinu koduse IP-aadressi ja võimaldab sul säilitada järjepideva sirvimisprofiili — koos järjehoidjate, paroolide ja laiendustega — mis on ligipääsetav kõikjalt maailmast.
Firefoxi ise majutamine sinu VPS-is tähendab, et sinu sirvimisseansse ei töödelda kunagi läbi kommertsliku kaugtöölaua teenuse, andes turvateadlastele, privaatsust hindavatele kasutajatele ja kaugtöömeeskondadele privaatse, alati kättesaadava brauseri nende endi kontrolli all.
Firefox peamised omadused
Eraldatud sirvimiskeskkond
Sirvi VPS-i IP-lt oma kohaliku ühenduse asemel, kaitstes oma kohalikku süsteemi veebipõhiste ohtude eest ja varjates oma koduaadressi.
Püsiv profiil
Järjehoidjad, ajalugu, paroolid ja paigaldatud laiendused säilivad konteineri taaskäivitamisel, pakkudes sulle iga kord järjepidevat brauserikogemust.
Juurdepääs mis tahes seadmest
Ava oma brauseri sessioon mis tahes kaasaegses veebibrauseris — juurdepääsu seadmesse pole vaja tarkvara installida ega VNC klienti.
Laienduse tugi
Installi mis tahes Firefoxi lisandmoodul, sealhulgas reklaamiblokeerijad, paroolihaldurid ja privaatsustööriistad, täpselt nagu teeksid seda kohalikul Firefoxi installatsioonil.
Heli voogedastus
Veebiheli on vaikimisi lubatud, nii et sa saad esitada meediat, vaadata videoid ja kasutada veebipõhiseid häälerakendusi kaugsessiooni kaudu.
Miks kasutada Firefox Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.