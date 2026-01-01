Firefox Dockeris käitab sinu VPS-is täisfunktsionaalset brauserit ja edastab selle igasse kaasaegsesse veebibrauserisse veebipõhise GUI kaudu. See annab sulle isoleeritud sirvimiskeskkonna, mis kaitseb sinu kohalikke seadmeid, maskeerib sinu koduse IP-aadressi ja võimaldab sul säilitada järjepideva sirvimisprofiili — koos järjehoidjate, paroolide ja laiendustega — mis on ligipääsetav kõikjalt maailmast.

Firefoxi ise majutamine sinu VPS-is tähendab, et sinu sirvimisseansse ei töödelda kunagi läbi kommertsliku kaugtöölaua teenuse, andes turvateadlastele, privaatsust hindavatele kasutajatele ja kaugtöömeeskondadele privaatse, alati kättesaadava brauseri nende endi kontrolli all.