Yucca on isemajutusel põhinev võrguvideosalvesti (NVR), mis on loodud IP-kaamerate haldamiseks igas suuruses, alates mõnest kodusest turvakaamerast kuni tuhandete ettevõtte voogudeni. See toetab RTSP-d, ONVIF-i ja levinud IP-kaamera protokolle, pakkudes otsevaatamist, salvestamist ja taasesitust veebiliidese ja Androidi rakenduse kaudu.

Yucca isemajutamine VPS-il hoiab kogu kaameramaterjali sinu infrastruktuuris ilma pilvesalvestustasude või kolmandate osapoolte juurdepääsuta. Liikumistuvastus e-posti hoiatustega, Prometheuse mõõdikud jälgimiseks ja skaleeritav arhitektuur muudavad selle praktiliseks valve lahenduseks kodu turvalisuse, jaemüügi jälgimise ja väikeettevõtete keskkondade jaoks.