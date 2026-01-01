Paigalda Yucca ühe klõpsuga.
Ise majutatud NVR IP-kaameratele liikumistuvastusega, RTSP/ONVIF toega ja veebiliidesega reaalajas ja salvestatud kaadrite jaoks.
Valige VPS-pakett Yucca jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Yucca
Yucca on isemajutusel põhinev võrguvideosalvesti (NVR), mis on loodud IP-kaamerate haldamiseks igas suuruses, alates mõnest kodusest turvakaamerast kuni tuhandete ettevõtte voogudeni. See toetab RTSP-d, ONVIF-i ja levinud IP-kaamera protokolle, pakkudes otsevaatamist, salvestamist ja taasesitust veebiliidese ja Androidi rakenduse kaudu.
Yucca isemajutamine VPS-il hoiab kogu kaameramaterjali sinu infrastruktuuris ilma pilvesalvestustasude või kolmandate osapoolte juurdepääsuta. Liikumistuvastus e-posti hoiatustega, Prometheuse mõõdikud jälgimiseks ja skaleeritav arhitektuur muudavad selle praktiliseks valve lahenduseks kodu turvalisuse, jaemüügi jälgimise ja väikeettevõtete keskkondade jaoks.
Yucca peamised omadused
RTSP & ONVIF tugi
Ühenda mis tahes IP-kaamera, mis toetab RTSP või ONVIF protokolle, hõlmates enamikku tarbija- ja professionaalsetest kaameratest.
Liikumistuvastus
Käivita automaatselt salvestused ja e-posti märguanded, kui kaameratsoonides tuvastatakse liikumine, vähendades salvestusruumi ja müra.
Otse & salvestatud taasesitus
Vaata otsekaamera vooge ja salvestatud materjali veebiliidese või kaasneva Androidi rakenduse kaudu.
Skaleeritav arhitektuur
Yucca skaleerub mõnest kodukaamerast tuhandete samaaegsete voogedastusteni ilma arhitektuuriliste muudatusteta.
Prometheuse mõõdikud
Ekspordi salvestuse ja voo seisundi mõõdikud Prometheusesse integreerimiseks olemasolevate seiredashbordidega.
Miks kasutada Yucca Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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