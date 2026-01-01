Juuruta Typebot ühe klõpsuga paigaldusega.
Koodivaba vestlusroboti koostaja vestlusvormide, küsitluste ja interaktiivsete vestluskogemuste loomiseks, mida saate ise majutada.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Typebot
Typebot on ise majutatav vestlusvormide koostaja, mis asendab staatilised HTML-vormid interaktiivsete, vestluslaadsete voogudega. Selle lohista-ja-paiguta lõuendiredaktorit kasutades saavad meeskonnad kujundada mitmeastmelisi vestlusi tingimusliku hargnemise, kohandatud muutujate ja natiivsete integratsioonidega – koodi kirjutamata. Platvorm tarnitakse kahe teenusena: koostaja voogude kujundamiseks ja haldamiseks ning vaataja, mis pakub avaldatud vestlusroboteid otse lõppkasutajatele.
Typeboti ise majutamine oma VPS-is annab teile täieliku omandiõiguse esitatud andmetele, failide üleslaadimistele ja API mandaatidele ilma esitamistasudeta ja kolmandate osapoolte andmeedastusteta. Teie vood töötavad teie enda domeenil, täiesti privaatselt, ilma kunstlike piiranguteta tööruumidele, meeskonnaliikmetele või avaldatud robotitele.
Typebot peamised omadused
Visuaalne voo ehitaja
Kujunda hargnevaid vestlusi, kasutades lõuendiredaktorit enam kui 30 plokitüübiga, sealhulgas sisendid, tingimuslaused, meedia sisestused ja maksete kogumine.
Loomulikud integratsioonid
Ühenda vood otse OpenAI, Google Sheetsi, Google Analyticsi, webhookide, Zapieri ja Make.com-iga, väljumata redaktorist.
Tingimuslik loogika
Hargne vestlusteekondi kasutaja vastuste, muutujate või API vastuste põhjal, et pakkuda täielikult isikupärastatud kogemusi.
Paindlikud manustamisrežiimid
Avalda vestlusrobotid hüpikakendena, külgvidinatena, täislehekülje vestlusena või sisseehitatud manustena mis tahes veebisaidil või veebirakenduses.
Reaalajas analüüs
Jälgi esitamismäärasid, väljalangemispunkte ja lõpetamislehtreid iga avaldatud voo kohta armatuurlaualt.
Meeskonna tööruumid
Korralda vooge läbi mitme eraldatud tööruumi rollipõhise juurdepääsuga eri meeskondadele või klientidele.
Miks kasutada Typebot Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.