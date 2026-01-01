Typebot on ise majutatav vestlusvormide koostaja, mis asendab staatilised HTML-vormid interaktiivsete, vestluslaadsete voogudega. Selle lohista-ja-paiguta lõuendiredaktorit kasutades saavad meeskonnad kujundada mitmeastmelisi vestlusi tingimusliku hargnemise, kohandatud muutujate ja natiivsete integratsioonidega – koodi kirjutamata. Platvorm tarnitakse kahe teenusena: koostaja voogude kujundamiseks ja haldamiseks ning vaataja, mis pakub avaldatud vestlusroboteid otse lõppkasutajatele.

Typeboti ise majutamine oma VPS-is annab teile täieliku omandiõiguse esitatud andmetele, failide üleslaadimistele ja API mandaatidele ilma esitamistasudeta ja kolmandate osapoolte andmeedastusteta. Teie vood töötavad teie enda domeenil, täiesti privaatselt, ilma kunstlike piiranguteta tööruumidele, meeskonnaliikmetele või avaldatud robotitele.