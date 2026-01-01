Apache Hop (Hop Orchestration Platform) on avatud lähtekoodiga andmete integreerimise ja orkestreerimise projekt, mis on inkubeeritud ja lõpetanud Apache Software Foundationis Pentaho Data Integrationi (Kettle) kaasaegse järeltulijana. See võimaldab andmeinseneridel visuaalselt kujundada andmetorustikke ja töövooge, mis teisaldavad ja teisendavad andmeid failide, andmebaaside, sõnumijärjekordade, pilveladude ja SaaS API-de vahel, ilma kohandatud koodi kirjutamata.

See mall juurutab Hop Web'i, Hop GUI brauseripõhise versiooni, mis töötab Apache Tomcat'il. Hop'i ise majutamine oma VPS-is hoiab iga ühendusstringi, mandaadi ja vahepealse andmestiku teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kasutajapõhiste, andmetorustikupõhiste või reamahupõhiste tasudeta, mis on tavalised kommerts-ETL-platvormide puhul.