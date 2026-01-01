Apache Hopi paigaldamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga visuaalne andmete orkestreerimise platvorm torujuhtmete ja töövoogude kujundamiseks, mis töötavad kõikjal.
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Millega saab ehitada Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) on avatud lähtekoodiga andmete integreerimise ja orkestreerimise projekt, mis on inkubeeritud ja lõpetanud Apache Software Foundationis Pentaho Data Integrationi (Kettle) kaasaegse järeltulijana. See võimaldab andmeinseneridel visuaalselt kujundada andmetorustikke ja töövooge, mis teisaldavad ja teisendavad andmeid failide, andmebaaside, sõnumijärjekordade, pilveladude ja SaaS API-de vahel, ilma kohandatud koodi kirjutamata.
See mall juurutab Hop Web'i, Hop GUI brauseripõhise versiooni, mis töötab Apache Tomcat'il. Hop'i ise majutamine oma VPS-is hoiab iga ühendusstringi, mandaadi ja vahepealse andmestiku teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kasutajapõhiste, andmetorustikupõhiste või reamahupõhiste tasudeta, mis on tavalised kommerts-ETL-platvormide puhul.
Apache Hop peamised omadused
Visuaalne töövoo kujundaja
Lohista-ja-kukuta redaktor üle 200 teisenduse ja toiminguga, mis hõlmavad faile, andmebaase, API-sid, sõnumijärjekordi ja andmekvaliteedi kontrolle — tootmistorustike loomiseks pole vaja Java-t ega Pythonit.
Brauseripõhine graafiline kasutajaliides
Sama Hop GUI kogemus nagu töölauakliendil, tarnitakse Tomcati kaudu, et meeskonnad saaksid kujundada töövooge mis tahes brauserist ilma kohalike Java paigaldusteta.
Mootoriagnostiline täitmine
Kujunda üks kord ja käita andmetorustikke natiivsel Hopi mootoril, Apache Sparkil, Apache Flinkil või Google Cloud Dataflow'l läbi Apache Beam runneri abstraktsiooni.
Metaandmepõhised tööprotsessid
Taaskasuta ühendusi, käituskonfiguratsioone, torujuhtme malle ja ühikteste esmaklassiliste metaandmete objektidena, mis on git'i sisse registreeritud koos torujuhtme definitsioonidega.
Sisseehitatud andmete päritolu
Iga teisendus salvestab sisendid, väljundid ja väljade vastendused, et analüütikud saaksid veergu jälgida tagasi selle allikafailide või tabeliteni läbi keerukate mitmeastmeliste töövoogude.
Miks kasutada Apache Hop Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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