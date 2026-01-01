Krayin CRM on tasuta, avatud lähtekoodiga kliendisuhete haldamise raamistik, mis on ehitatud Laravelil ja Vue.js-il. See annab müügimeeskondadele täieliku kliendi elutsükli töökeskkonna – alates müügivihjete kogumisest ja kvalifitseerimisest kuni müügitoru jälgimise, pakkumiste loomise ja müügijärgse tegevuseni – ilma kasutajapõhise litsentsimise või tarnija lukustuseta.

Krayini ise majutamine oma VPS-is hoiab iga müügivihje, kontakti, e-posti vahetuse ja tuluandmed teie kontrolli all olevas infrastruktuuris ning võimaldab arendajatel laiendada CRM-i Laravel'i pakettide, kohandatud atribuutide ja REST API-de kaudu, et see vastaks viisile, kuidas teie meeskond tegelikult müüb.