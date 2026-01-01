Paigalda Krayin CRM ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga Laravel CRM müügivihjete, kontaktide, müügitorude ja kliendisuhete terviklikuks haldamiseks.
Valige VPS-pakett Krayin CRM jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.
Millega saab ehitada Krayin CRM
Krayin CRM on tasuta, avatud lähtekoodiga kliendisuhete haldamise raamistik, mis on ehitatud Laravelil ja Vue.js-il. See annab müügimeeskondadele täieliku kliendi elutsükli töökeskkonna – alates müügivihjete kogumisest ja kvalifitseerimisest kuni müügitoru jälgimise, pakkumiste loomise ja müügijärgse tegevuseni – ilma kasutajapõhise litsentsimise või tarnija lukustuseta.
Krayini ise majutamine oma VPS-is hoiab iga müügivihje, kontakti, e-posti vahetuse ja tuluandmed teie kontrolli all olevas infrastruktuuris ning võimaldab arendajatel laiendada CRM-i Laravel'i pakettide, kohandatud atribuutide ja REST API-de kaudu, et see vastaks viisile, kuidas teie meeskond tegelikult müüb.
Krayin CRM peamised omadused
Visuaalsed müügitorud
Lohista müügivihjeid läbi kohandatavate Kanbani etappide, nii et müügiesindajad ja juhid näevad alati tehingu staatust ühe pilguga.
Müügivihjete haldus
Hõiva müügivihjed veebivormidelt, määra omanikud, hinda allika järgi ja muuda kvalifitseeritud potentsiaalsed kliendid kontodeks ja pakkumisteks.
Kohandatud atribuudid
Lisa kohandatud väljad müügivihjetele, kontaktidele, organisatsioonidele ja pakkumistele koodi puudutamata, sobitades CRM-i oma müügiprotsessiga.
Hinnapakkumised ja tooted
Loo bränditud pakkumisi sisseehitatud tootekataloogist koos maksu- ja soodusreeglitega, seejärel jälgi neid kuni võidetud tehinguni.
E-post ja tegevused
Salvesta kõned, kohtumised ja e-kirjad iga kirje juurde, koos kalendrivaadete ja järelmeeldetuletustega, et tehingud edasi liiguksid.
Veebivormid ja API-d
Avalda manustatavad veebivormid müügivihjete kogumiseks ja kasuta REST API-t andmete sünkroonimiseks oma olemasoleva turunduskomplektiga.
Miks kasutada Krayin CRM Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Soovitatav serveri asukoht:
Kontrollimine...
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
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