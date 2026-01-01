Installige ErsatzTV ühe klõpsuga installimine.
Isemajandav IPTV server, mis muudab isikliku meediakogu kohandatud 24/7 otse-TV kanaliteks koos elektroonilise saatekavaga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ErsatzTV
ErsatzTV on avatud lähtekoodiga isemajutatav platvorm, mis muudab isikliku meediakogu — Plex, Jellyfin, Emby või kohalikud failid — elavateks, kohandatud ajakavaga telekanaliteks, millel on reaalne elektrooniline saatekava. Kanalid voogedastatakse M3U/HLS esitusloenditena, mida iga IPTV-d toetav klient saab vaadata: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, nutitelerid, digiboksid ja mobiilirakendused.
ErsatzTV isemajutamine oma VPS-is annab sulle privaatse klassikalise kaabeltelevisiooni asenduse, mis on ehitatud täielikult sinu juba omandatud meediast, ilma voogedastusteenust tellimata või reklaamidega katkestamata. Koosta temaatilisi maratone, uudistesaateid, muusikavideokanaleid või lasteprogrammiplokke ja vaata neid seejärel igas seadmes, mis toetab IPTV-d.
ErsatzTV peamised omadused
Kohandatavad 24/7 kanalid
Loo piiramatu arvu otseülekande kanaleid, kombineerides kogusid, esitusloendeid ja ajastamisreegleid ööpäevaringseteks voogudeks.
IPTV ja EPG väljund
Avalikusta kanalid M3U esitusloenditena koos täieliku XMLTV elektroonilise saatekavaga, nii et iga IPTV klient häälestub sisse nagu kaabeltelevisioon.
Plex / Jellyfin / Emby
Ühenda otse olemasolevate meediaserveri teekidega või skanni kohalikke kaustu, nii et sama meedia toidab VOD-rakendusi ja sinu telekanaleid.
Riistvara transkodeerimine
Valikuline NVENC-i, QSV, VAAPI, AMF-i ja VideoToolboxi kiirendus, et hoida protsessori kasutust hallatavana otseülekannete edastamisel.
Vesimärgid ja vaheklipid
Lisada kanalitele vesimärgid, lisada vaheklipid ja sissejuhatused ning katkestada programmeerimine kohandatud vahepaladega ehtsa kanalitunde loomiseks.
Muusikavideokanalid
Sega muusikavideoid ja heli kronoloogilisteks või temaatilisteks kanaliteks, koos kaanepildi kuvamise ja metaandmetel põhineva ajastamisega.
Miks kasutada ErsatzTV Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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