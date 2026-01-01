ErsatzTV on avatud lähtekoodiga isemajutatav platvorm, mis muudab isikliku meediakogu — Plex, Jellyfin, Emby või kohalikud failid — elavateks, kohandatud ajakavaga telekanaliteks, millel on reaalne elektrooniline saatekava. Kanalid voogedastatakse M3U/HLS esitusloenditena, mida iga IPTV-d toetav klient saab vaadata: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, nutitelerid, digiboksid ja mobiilirakendused.

ErsatzTV isemajutamine oma VPS-is annab sulle privaatse klassikalise kaabeltelevisiooni asenduse, mis on ehitatud täielikult sinu juba omandatud meediast, ilma voogedastusteenust tellimata või reklaamidega katkestamata. Koosta temaatilisi maratone, uudistesaateid, muusikavideokanaleid või lasteprogrammiplokke ja vaata neid seejärel igas seadmes, mis toetab IPTV-d.