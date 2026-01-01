Kutt on ise majutatud URL-i lühendaja, mis annab sulle täieliku kontrolli oma lühilinkide, analüüsiandmete ja kasutaja juurdepääsu üle. Loo bränditud lühi-URL-e oma domeenil, jälgi lingipõhiseid klikistatistikat ja halda kõike puhta administraatoriliidese kaudu — ilma andmeid saatmata kommertsteenustele nagu Bitly või TinyURL.

Lisaks põhilisele lühendamisele võimaldab Kutt sul linke paroolidega kaitsta, määrata automaatseid aegumiskuupäevi ja hallata registreeritud kasutajaid. Täielik REST API ning brauserilaiendused Chrome'i ja Firefoxi jaoks muudavad linkide loomise integreerimise olemasolevatesse töövoogudesse lihtsaks. Ise majutamine tähendab, et sinu lingiandmed jäävad privaatseks ja sa ei maksa klikipõhiseid tasusid.