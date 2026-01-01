Kuti juurutamine ühe klõpsuga.
Kaasaegne avatud lähtekoodiga URL-i lühendaja koos kohandatud domeenide, klikkide analüüsi ja täieliku REST API-ga.
Valige VPS-pakett Kutt jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kutt
Kutt on ise majutatud URL-i lühendaja, mis annab sulle täieliku kontrolli oma lühilinkide, analüüsiandmete ja kasutaja juurdepääsu üle. Loo bränditud lühi-URL-e oma domeenil, jälgi lingipõhiseid klikistatistikat ja halda kõike puhta administraatoriliidese kaudu — ilma andmeid saatmata kommertsteenustele nagu Bitly või TinyURL.
Lisaks põhilisele lühendamisele võimaldab Kutt sul linke paroolidega kaitsta, määrata automaatseid aegumiskuupäevi ja hallata registreeritud kasutajaid. Täielik REST API ning brauserilaiendused Chrome'i ja Firefoxi jaoks muudavad linkide loomise integreerimise olemasolevatesse töövoogudesse lihtsaks. Ise majutamine tähendab, et sinu lingiandmed jäävad privaatseks ja sa ei maksa klikipõhiseid tasusid.
Kutt peamised omadused
Kohandatud domeeni tugi
Paku lühilinke oma kaubamärgiga domeenilt, nii et iga jagatud URL tugevdab sinu identiteeti kolmanda osapoole teenuse asemel.
Lingipõhine analüütika
Jälgi klikkide arvu, suunajaid, riike ja seadmeid iga lühendatud lingi kohta, et mõõta ulatust ja kampaania toimivust.
Parooliga kaitstud lingid
Lisa valikuline parool igale lingile, et ainult parooliga inimesed pääseksid siht-URL-ile.
Lingi aegumine
Määra igale lingile automaatne aegumiskuupäev ja see lakkab töötamast ilma käsitsi sekkumiseta — kasulik ajatundlike kampaaniate jaoks.
REST API
Loo, halda ja kustuta linke programmeeritavalt täisfunktsionaalse API kaudu, muutes Kuti integreerimise oma rakendustesse ja töövoogudesse lihtsaks.
Kasutajahaldus
Halduspaneel võimaldab sul hallata registreeritud kasutajaid ja kõiki süsteemiüleseid linke, kusjuures registreerimine ja anonüümne juurdepääs on vaikimisi keelatud.
Miks kasutada Kutt Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.