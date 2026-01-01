Paigalda Collabora Online ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatav veebipõhine kontoritarkvara komplekt, mis põhineb LibreOffice'il ja võimaldab meeskondadel brauseris ühiselt dokumente, tabeleid ja esitlusi redigeerida.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Collabora Online
Collabora Online on ise majutatud veebipõhine kontoritarkvara komplekt, mis põhineb LibreOffice'i tehnoloogial ja töötab täielikult brauseris. Meeskonnad avavad Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumente otse failisalvestusrakendusest, nagu Nextcloud, Seafile või Pydio Cells, ja kaasredigeerivad neid reaalajas reaalajas kursorite, kommentaaride, muudatuste jälgimise ja koheste eelvaadetega – töölauaklienti, Microsoft 365 ega Google Workspace'i pole vaja.
Collabora ise majutamine oma VPS-is hoiab iga dokumendi, tabeli ja esitluse teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Siduge see ühe selles kataloogis oleva failisalvestusrakendusega, et pakkuda oma meeskonnale täielikku kohapealset asendust pilvepõhistele kontoritarkvara komplektidele, täieliku failivormingu ühilduvuse ja ilma kasutajapõhiste tasudeta.
Collabora Online peamised omadused
Reaalajas koostöö
Mitu kasutajat saavad korraga redigeerida sama Wordi, Exceli või PowerPointi faili reaalajas kursorite, kommentaaride ja kohese muudatuste sünkroonimisega.
Microsoft Office'i ühilduvus
Ava ja salvesta .docx-, .xlsx- ja .pptx-faile ilma konversioonikadudeta tänu LibreOffice'i natiivsele OOXML-vormingute renderdamisele.
Integreerub failisalvestusega
Ühendub Nextcloudi, Seafile'i, Pydio Cellsi ja teiste WOPI-teadlike failiserveritega, ilma et hostrakenduse koodi oleks vaja muuta.
Jälgi muudatusi ja kommentaare
Vaata dokumente üle muudatuste jälgimise režiimis, reasiseseid kommentaare, soovitusi ja versiooniajalugu kasutades, nagu oled harjunud lauaarvuti kontoripakettidest.
Mobiili- ja tahvelarvutisõbralik
Puuteekraanile optimeeritud redaktori liides töötab telefonides, tahvelarvutites ja Chromebookides, nii et kaastöötajad saavad redigeerida mis tahes seadmest.
Miks kasutada Collabora Online Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.