Collabora Online on ise majutatud veebipõhine kontoritarkvara komplekt, mis põhineb LibreOffice'i tehnoloogial ja töötab täielikult brauseris. Meeskonnad avavad Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumente otse failisalvestusrakendusest, nagu Nextcloud, Seafile või Pydio Cells, ja kaasredigeerivad neid reaalajas reaalajas kursorite, kommentaaride, muudatuste jälgimise ja koheste eelvaadetega – töölauaklienti, Microsoft 365 ega Google Workspace'i pole vaja.

Collabora ise majutamine oma VPS-is hoiab iga dokumendi, tabeli ja esitluse teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Siduge see ühe selles kataloogis oleva failisalvestusrakendusega, et pakkuda oma meeskonnale täielikku kohapealset asendust pilvepõhistele kontoritarkvara komplektidele, täieliku failivormingu ühilduvuse ja ilma kasutajapõhiste tasudeta.