OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) on tasuta, avatud lähtekoodiga varahalduse ja tarkvara juurutamise lahendus, mida on täiustatud alates 2001. aastast. Kerged agendid, mis on installitud Windowsi, Linuxi, macOS-i, Androidi ja IBM AIX-i lõpp-punktidesse, edastavad üksikasjalikud riist- ja tarkvara inventuurid keskserverisse, samal ajal kui SNMP skaneeringud ja IP tuvastus laiendavad nähtavust printeritele, lülititele, ruuteritele ja teistele agendita seadmetele.

OCS Inventory ise majutamine oma VPS-is hoiab iga seadme sõrmejälje, litsentsikirje ja juurutatud paketi sinu kontrolli all. Komplektis olev veebikonsool, MySQL andmebaas ja REST API on samad komponendid, mida kasutavad ettevõtted, kes haldavad üle 100 000 seadmega IT-varasid, ilma seadme-põhiste tasudeta ja ilma kolmanda osapoole SaaS-i sõltuvuseta.