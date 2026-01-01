Juurutage OCS Inventory NG ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga IT varahalduse server, mis jälgib riistvara, tarkvara ja juurutab pakette kogu teie seadmepargis.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) on tasuta, avatud lähtekoodiga varahalduse ja tarkvara juurutamise lahendus, mida on täiustatud alates 2001. aastast. Kerged agendid, mis on installitud Windowsi, Linuxi, macOS-i, Androidi ja IBM AIX-i lõpp-punktidesse, edastavad üksikasjalikud riist- ja tarkvara inventuurid keskserverisse, samal ajal kui SNMP skaneeringud ja IP tuvastus laiendavad nähtavust printeritele, lülititele, ruuteritele ja teistele agendita seadmetele.
OCS Inventory ise majutamine oma VPS-is hoiab iga seadme sõrmejälje, litsentsikirje ja juurutatud paketi sinu kontrolli all. Komplektis olev veebikonsool, MySQL andmebaas ja REST API on samad komponendid, mida kasutavad ettevõtted, kes haldavad üle 100 000 seadmega IT-varasid, ilma seadme-põhiste tasudeta ja ilma kolmanda osapoole SaaS-i sõltuvuseta.
OCS Inventory NG peamised omadused
Riistvara ja tarkvara inventuur
Kerged agendid koguvad üksikasjalikke protsessori, mälu, salvestusruumi, välisseadmete ja installitud tarkvara andmeid Windowsi, Linuxi, macOS-i, Androidi ja AIX-i lõpp-punktidest.
Paketi juurutamine
Edasta skripte, paigaldajaid ja konfiguratsioonipakette agentidele üle HTTPS-i, ribalaiuse kontrollidega, mis skaleeruvad üle 100 000 seadme parkideni.
SNMP ja võrgu avastamine
Skanni alamvõrke ja päri SNMP-seadmetelt, et inventeerida printereid, lüliteid, ruutereid ja muud varustust, mis ei saa agenti käitada.
Litsentsi vastavusaruanded
Jälgi installitud rakendusi oma keskkonnas ja koosta tarkvara kasutusaruandeid litsentsikasutuse ja uuendamiste kontrollimiseks.
REST API ja integratsioonid
Sisseehitatud REST API ja GLPI sünkroonimise pistikprogramm edastavad varade andmeid piletisüsteemidesse, CMDB-desse ja turvatööriistadesse.
Veebikonsool RBAC-toega
Brauseripõhine konsool rollipõhiste juurdepääsukontrollide, LDAP- ja CAS-autentimisega ning kohandatavate armatuurlaudadega operaatoritele ja audiitoritele.
Miks kasutada OCS Inventory NG Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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