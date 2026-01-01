Juuruta agentmemory ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga püsivmälu server AI kodeerimisagentidele — vaikselt jäädvustab, tihendab ja meenutab konteksti seanssideüleselt.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada agentmemory
agentmemory on avatud lähtekoodiga püsiv mälu AI kodeerimisagentidele ja igale MCP-ühilduvale kliendile. See salvestab vaikselt, mida sinu agent igal sessioonil teeb, tihendab selle otsitavaks mäluks ja süstib õige konteksti järgmisesse sessiooni, et sa ei peaks enam oma arhitektuuri uuesti selgitama, samu vigu uuesti avastama ja samu eelistusi uuesti õpetama.
Ehitatud iii mootorile 4-astmelise konsolideerimistorustiku ning hübriidse BM25, vektori ja graafi otsinguga, saavutab agentmemory LongMemEval-S võrdlusalusel 95,2% otsingutäpsuse, vähendades samal ajal kontekstimärke ligikaudu 92%. Isemajutus sinu enda VPS-is hoiab sessioonide transkriptsioonid, mälestused ja taasesitusajaloo sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma tarnija pilveteenuse või agendipõhise mõõtmiseta.
agentmemory peamised omadused
Hübriidotsing
Ühendab BM25 märksõna, tiheda vektori ja teadmusgraafi otsingu läbi RRF-i liitmise, nii et agendid leiavad asjakohaseid mälestusi, kas sa mäletad täpset fraasi või ainult kontseptsiooni.
Automaatne püüdmine
Kaksteist konksu Claude Code'i jaoks ja kuus Codex CLI jaoks salvestavad viipasid, tööriistakutseid ja tulemusi ilma käsitsi salvestamiskutseteta — mälestused kogunevad puhtalt tavapäraselt töötades.
Töötab iga agendiga
Üks server suhtleb MCP, REST-i ja stdio-ga, nii et Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider ja iga MCP klient jagavad sama mälupuhvrit.
Seansi taasesitus
Iga salvestatud seanss on taasesitatav sisseehitatud vaaturis esituse, pausi, kiiruse reguleerimise ja kiirklahvidega, et täpselt siluda, mida agent tegi ja miks.
4-astmeline elutsükkel
Konsolideerimistorustik vanandab vaatlusi lühiajalisest pikaajalistesse kihtidesse, rakendab lagunemist ja unustab automaatselt vananenud mälestused, nii et indeks püsib väike ja meenutamine püsib terav.
Miks kasutada agentmemory Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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