agentmemory on avatud lähtekoodiga püsiv mälu AI kodeerimisagentidele ja igale MCP-ühilduvale kliendile. See salvestab vaikselt, mida sinu agent igal sessioonil teeb, tihendab selle otsitavaks mäluks ja süstib õige konteksti järgmisesse sessiooni, et sa ei peaks enam oma arhitektuuri uuesti selgitama, samu vigu uuesti avastama ja samu eelistusi uuesti õpetama.

Ehitatud iii mootorile 4-astmelise konsolideerimistorustiku ning hübriidse BM25, vektori ja graafi otsinguga, saavutab agentmemory LongMemEval-S võrdlusalusel 95,2% otsingutäpsuse, vähendades samal ajal kontekstimärke ligikaudu 92%. Isemajutus sinu enda VPS-is hoiab sessioonide transkriptsioonid, mälestused ja taasesitusajaloo sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma tarnija pilveteenuse või agendipõhise mõõtmiseta.