Juuruta EspoCRM ühe klõpsuga.
Tasuta, avatud lähtekoodiga CRM platvorm müügivihjete, kontaktide, tehingute, kampaaniate ja tugijuhtumite haldamiseks puhtas, kohandatavas liideses.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada EspoCRM
EspoCRM on täielikult avatud lähtekoodiga CRM-platvorm, mis on ehitatud igas suuruses organisatsioonidele, kes vajavad paindlikku ja kohandatavat süsteemi kliendisuhete haldamiseks. See hõlmab kogu müügitsüklit — müügivihjed, kontod, kontaktid, võimalused ja tegevused — koos turunduskampaaniate, e-posti integratsiooni ja sisseehitatud tugiteenusega tugijuhtumite jaoks.
EspoCRM-i ise majutamine oma VPS-is annab kõik teie kliendiandmed teie otsese kontrolli alla, ilma kasutajapõhiste litsentsitasudeta, ilma tarnijast sõltuvuseta ja vabadusega platvormi laiendada kohandatud üksuste, väljade ja töövoogudega, et need vastaksid teie täpsetele äriprotsessidele.
EspoCRM peamised omadused
Täielik müügitoru
Jälgi müügivihjeid esimesest kontaktist tehingu lõpuni kohandatavate müügivõimaluste etappide, tegevuslogide ja prognoosimisega, mis on integreeritud igasse kontokirjesse.
Turunduskampaaniad
Loo ja saada e-posti kampaaniaid sihtotstarbelistele kontaktiloenditele avamise ja klikkimise jälgimisega, ilma et oleks vaja kolmanda osapoole turundusplatvormi.
Kohandatud üksused ja väljad
Loo kohandatud andmemudeleid uute olemitüüpide, väljade, seoste ja vaadetega halduspaneeli kaudu — enamiku kohanduste jaoks pole kodeerimist vaja.
Sisseehitatud abikeskus
Käsitle klienditoe juhtumeid piletisüsteemiga, mis lingib otse kontaktide, kontode ja müügikirjetega täieliku konteksti saamiseks.
REST API & integratsioonid
Ühenda EspoCRM väliste süsteemidega puhta REST API kaudu, sisseehitatud integratsioonidega e-posti serverite, VoIP-i ja populaarsete äritööriistadega.
Miks kasutada EspoCRM Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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