EspoCRM on täielikult avatud lähtekoodiga CRM-platvorm, mis on ehitatud igas suuruses organisatsioonidele, kes vajavad paindlikku ja kohandatavat süsteemi kliendisuhete haldamiseks. See hõlmab kogu müügitsüklit — müügivihjed, kontod, kontaktid, võimalused ja tegevused — koos turunduskampaaniate, e-posti integratsiooni ja sisseehitatud tugiteenusega tugijuhtumite jaoks.

EspoCRM-i ise majutamine oma VPS-is annab kõik teie kliendiandmed teie otsese kontrolli alla, ilma kasutajapõhiste litsentsitasudeta, ilma tarnijast sõltuvuseta ja vabadusega platvormi laiendada kohandatud üksuste, väljade ja töövoogudega, et need vastaksid teie täpsetele äriprotsessidele.