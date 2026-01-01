LavinMQ on kerge, suure jõudlusega sõnumivahendaja, mis on ehitatud AMQP 0-9-1 protokolli ümber. See on loodud läbilaskevõimet silmas pidades, selle jõudlus on kuni üks miljon sõnumit sekundis, säilitades samal ajal madala mälu- ja protsessori kasutuse – see teeb sellest ideaalse valiku meeskondadele, kes vajavad usaldusväärset sõnumside lahendust ilma suure infrastruktuuri koormuseta.

LavinMQ isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma sõnumside infrastruktuuri üle. See toetab otseseid, teema-, fanout- ja täiustatud vahetustüüpe, koos klastrimise, föderatsiooni, voojärjekordade, MQTT ja Prometheuse jälgimisega – kõik, mis on vajalik tootmiskvaliteediga sõnumside torustike jaoks.