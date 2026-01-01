Paigalda LavinMQ ühe klõpsuga paigaldus.
Suure jõudlusega AMQP sõnumimaakler, mis edastab kuni miljon sõnumit sekundis, sisseehitatud veebihaldusliidesega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LavinMQ
LavinMQ on kerge, suure jõudlusega sõnumivahendaja, mis on ehitatud AMQP 0-9-1 protokolli ümber. See on loodud läbilaskevõimet silmas pidades, selle jõudlus on kuni üks miljon sõnumit sekundis, säilitades samal ajal madala mälu- ja protsessori kasutuse – see teeb sellest ideaalse valiku meeskondadele, kes vajavad usaldusväärset sõnumside lahendust ilma suure infrastruktuuri koormuseta.
LavinMQ isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma sõnumside infrastruktuuri üle. See toetab otseseid, teema-, fanout- ja täiustatud vahetustüüpe, koos klastrimise, föderatsiooni, voojärjekordade, MQTT ja Prometheuse jälgimisega – kõik, mis on vajalik tootmiskvaliteediga sõnumside torustike jaoks.
LavinMQ peamised omadused
Kõrge läbilaskevõime
Kuni miljoni sõnumi sekundis töötlemiseks võrdlustestitud LavinMQ pakub erakordset jõudlust nõudlike sõnumitöökoormuste jaoks.
AMQP ja MQTT tugi
Toetab loomupäraselt AMQP 0-9-1 ja MQTT protokolle, muutes selle ühilduvaks laia valiku sõnumside klientide ja teekidega.
Veebihalduse UI
Sisseehitatud haldusliides võimaldab sul jälgida järjekordi, vahetusi, ühendusi ja sõnumite edastuskiirusi mis tahes brauserist.
Täiustatud vahetuse tüübid
Toetab otseseid, teema-, hajutatud, järjepideva räsi, surnud kirja ja viivitatud sõnumivahetusi paindliku marsruutimisloogika jaoks.
Klasterdamine ja föderatsioon
Skaleeri horisontaalselt sisseehitatud klastrite loomise ja föderatsiooni toega hajutatud, kõrge kättesaadavusega juurutuste jaoks.
Prometheus integratsioon
Avaldab mõõdikud Prometheuse kraapimiseks, võimaldades sujuvat integreerimist Grafana armatuurlaudadega ja hoiatustorustikega.
Miks kasutada LavinMQ Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
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