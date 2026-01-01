Deploy Juxtapose in one click installation.
Self-hosted notification router that forwards webhook events from dev tools to Slack, Google Chat, and more.
Valige VPS-pakett Juxtapose jaoks
Igas paketis on kÃµik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Juxtapose
Juxtapose is a self-hosted notification routing service that receives webhook events from development and operations tools â€” Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit â€” and delivers formatted alerts to your preferred messaging platform. A Liquid-based template engine lets each user customize notification content and apply filtering rules, so teams only receive the alerts that matter to them.
Self-hosting Juxtapose on your own VPS keeps potentially sensitive notification payloads â€” commit messages, ticket details, build logs â€” entirely within your infrastructure. There are no per-notification fees, no rate limits, and no dependency on third-party routing services that may change pricing or discontinue support for your tools.
Juxtapose peamised omadused
Webhook Ingestion
Receive events from Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit with pre-built parsers for each service.
Multi-Platform Delivery
Route notifications to Slack, Google Chat, Jabber/XMPP, and Pushover, reaching teams wherever they communicate.
Liquid Template Engine
Customize notification messages with Liquid templates and built-in modifiers, shaping exactly what information each alert contains.
Per-User Filtering Rules
Each user defines their own filtering rules based on incoming data fields, eliminating alert fatigue from irrelevant project activity.
LDAP Authentication
Integrate with existing LDAP directories for centralized user management and single sign-on across enterprise environments.
Miks kasutada Juxtapose Hostingeris
KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.
KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tÃ¶Ã¶aeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt tÃ¶Ã¶korras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil pÃµhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kÃµik sujuv ja suurepÃ¤rane, kui tehisintellekt teie kÃ¼simust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tÃµusude ja mÃµÃµnadeta. TÃ¤nan arendusmeeskonda ja kÃµiki teisi asjaosalisi. JÃ¤tkake samas vaimus ðŸš€
LÃµpuks ometi VPS-hostinguettevÃµte, mis teeb seda Ãµigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. SuurepÃ¤rane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. UsaldusvÃ¤Ã¤rne. Tundub kaljukindel.
PÃ¤rast seda, kui kaotasin juurdepÃ¤Ã¤su oma isehostitud n8n instantsile, vÃµtsin Ã¼hendust Hostingeri toega ja olin Ã¤Ã¤rmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja pÃµhjalikud.
Suur tÃ¤nu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tÃ¤nan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on tÃ¤iesti suurepÃ¤rane. See lihtsalt tÃ¶Ã¶tab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
EttevÃµttel lÃ¤heb hÃ¤sti, olen nende kaudu kasutatavate teenustega vÃ¤ga rahul. Need pole nii kallid kui mÃµned kohad, kus on tÃµeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.