Juurutage MetaTrader 5 ühe klõpsuga.
Käivita MetaTrader 5 brauseris KasmVNC kaudu 24/7 forexi ja CFD-dega kauplemiseks ilma spetsiaalse Windowsi masinata.
Valige VPS-pakett MetaTrader 5 jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.
Millega saab ehitada MetaTrader 5
MetaTrader 5 on maailma populaarseim jaekaubanduse platvorm forexi, aktsiate, futuuride, CFD-de ja krüptovaluutade jaoks – seda kasutavad miljonid kauplejad ja toetavad sajad maaklerid üle maailma. See mall käitab MetaTrader 5 täisversiooni Windowsi jaoks Wine-on-Linux konteineris, mis on KasmVNC kaudu kättesaadavaks tehtud, nii et saad sellele ligi pääseda mis tahes brauserist ilma töölauakliendi kohalikult installimata.
MT5 isemajutamine oma VPS-is annab kauplejatele ööpäevaringse veebipõhise kauplemisterminali, mis käitab ekspertnõustajaid (EA-sid) ja koopiatehingute tellimusi ilma lauaarvutit ärkvel hoidmata. Brauseripõhine KasmVNC esiosa võimaldab sul sisse logida kõikjalt – lauaarvutist, tahvelarvutist või telefonist – ilma patenteeritud MT5 kliendi igasse seadmesse installimata.
MetaTrader 5 peamised omadused
Alati sisse lülitatud EAs
Käita Ekspertnõustajaid ja kopeerimiskauplemise tellimusi 24/7, ilma lauaarvutit ärkvel hoidmata — sinu VPS haldab öö- ja nädalavahetuse turusündmusi automaatselt.
Brauseri ligipääs
Ühendu oma MT5 terminaliga mis tahes seadmest kaasaegse brauseriga KasmVNC-i kaudu — lauaarvuti, tahvelarvuti või telefon — Windowsi installimist pole vaja.
Ühenda mis tahes maakler
Kasuta mis tahes MetaTrader 5 maaklerit — sajad toetavad MT5-te, sealhulgas IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM ja paljud teised üle maailma.
Graafikud ja indikaatorid
Täielik MT5 graafikute kuvamine koos tehniliste indikaatorite, turusügavuse, mitme ajaraami analüüsi ja kohandatud indikaatoriskriptidega MQL5 kaudu.
Algoritmiline kauplemine
MQL5 IDE terminalis ekspertnõustajate, kohandatud indikaatorite ja skriptide kirjutamiseks — lisaks valikuline Python RPyC integratsioon väliseks automatiseerimiseks.
Püsiv konfiguratsioon
Sinu terminali profiil, mallid, EA-d, indikaatorid ja konto mandaadid säilivad konteineri taaskäivitamiste vahel tänu spetsiaalsele konfiguratsioonimahule.
Miks kasutada MetaTrader 5 Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Soovitatav serveri asukoht:
Kontrollimine...
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
30-päevane raha tagasi garantii
Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.
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