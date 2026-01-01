MetaTrader 5 on maailma populaarseim jaekaubanduse platvorm forexi, aktsiate, futuuride, CFD-de ja krüptovaluutade jaoks – seda kasutavad miljonid kauplejad ja toetavad sajad maaklerid üle maailma. See mall käitab MetaTrader 5 täisversiooni Windowsi jaoks Wine-on-Linux konteineris, mis on KasmVNC kaudu kättesaadavaks tehtud, nii et saad sellele ligi pääseda mis tahes brauserist ilma töölauakliendi kohalikult installimata.

MT5 isemajutamine oma VPS-is annab kauplejatele ööpäevaringse veebipõhise kauplemisterminali, mis käitab ekspertnõustajaid (EA-sid) ja koopiatehingute tellimusi ilma lauaarvutit ärkvel hoidmata. Brauseripõhine KasmVNC esiosa võimaldab sul sisse logida kõikjalt – lauaarvutist, tahvelarvutist või telefonist – ilma patenteeritud MT5 kliendi igasse seadmesse installimata.