Juuruta Dkron ühe klõpsuga paigaldus.
Hajutatud, veakindel tööde planeerija veebiliidese ja sisseehitatud klastrimisega väga töökindlate cron-ülesannete jaoks.
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Millega saab ehitada Dkron
Dkron on avatud lähtekoodiga hajutatud tööde ajastamise süsteem, mis on kirjutatud Go keeles ja mis asendab traditsioonilise croni veakindla, klastriteadliku alternatiiviga. Erinevalt ühe hosti cronist kasutab Dkron Rafti konsensusprotokolli ja kuulujuttudel põhinevat liikmelisuse kihti, nii et tööd jätkavad töötamist isegi siis, kui üksikud sõlmed ebaõnnestuvad, kõrvaldades klassikalisi crontabe vaevava ühekordse rikkepunkti.
Dkroni ise majutamine oma VPS-is hoiab ajakavad, täitmise ajaloo ja tööde andmed sinu kontrolli all, pakkudes samal ajal sisseehitatud veebikasutajaliidest, REST API-t ja HTTP/shell täitjaid skriptide, veebihaakide ja väliste käskude käivitamiseks. Komplektis olev salvestusmootor eemaldab vajaduse mis tahes välise andmebaasi järele, muutes juurutamise üheks konteineriks püsiva andmemahuga Rafti oleku ja tööde ajaloo jaoks.
Dkron peamised omadused
Veataluv ajastamine
Raft-põhine konsensus hoiab sinu cron-tööd töös läbi sõlmede rikete, taaskäivituste ja võrguprobleemide ilma käsitsi sekkumiseta.
Sisseehitatud veebi UI
Halda töid, kontrolli täitmise ajalugu ja käivita käivitusi puhtast brauseriliidesest, ilma crontab-faile käsitsi kirjutamata.
REST API ja webhooks
Loo, uuenda ja käivita töid programmeeritavalt CI torujuhtmetest, skriptidest või välistest süsteemidest versioonitud HTTP API kaudu.
Pistikprogrammitavad täiturid
Käivita shelli käske, HTTP päringuid, gRPC kõnesid või NATS sõnumeid ajastatud töödena, kasutades sisseehitatud täitja pistikprogramme.
Algupärane salvestusmootor
BoltDB-põhine salvestusruum tuleb kaasa binaariga, kaotades vajaduse väliste andmebaaside järele, nagu etcd, Consul või PostgreSQL.
Klastrivalmis arhitektuur
Alusta ühe sõlmena ja skaleeri horisontaalselt, lisades täiendavaid servereid ja agente, kui sinu töökoormus kasvab.
Miks kasutada Dkron Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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