Dkron on avatud lähtekoodiga hajutatud tööde ajastamise süsteem, mis on kirjutatud Go keeles ja mis asendab traditsioonilise croni veakindla, klastriteadliku alternatiiviga. Erinevalt ühe hosti cronist kasutab Dkron Rafti konsensusprotokolli ja kuulujuttudel põhinevat liikmelisuse kihti, nii et tööd jätkavad töötamist isegi siis, kui üksikud sõlmed ebaõnnestuvad, kõrvaldades klassikalisi crontabe vaevava ühekordse rikkepunkti.

Dkroni ise majutamine oma VPS-is hoiab ajakavad, täitmise ajaloo ja tööde andmed sinu kontrolli all, pakkudes samal ajal sisseehitatud veebikasutajaliidest, REST API-t ja HTTP/shell täitjaid skriptide, veebihaakide ja väliste käskude käivitamiseks. Komplektis olev salvestusmootor eemaldab vajaduse mis tahes välise andmebaasi järele, muutes juurutamise üheks konteineriks püsiva andmemahuga Rafti oleku ja tööde ajaloo jaoks.