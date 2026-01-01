LazyLibrarian on Sonarri ja Radarr'i raamatutele keskendunud vaste — isemajutatud automatiseerimisserver, mis jälgib sinu lemmikautoreid, jälgib üksikute raamatute ilmumisi, otsib Usenetist ja torrenti indekseerijatest sobivaid faile ning annab valitud väljaanded edasi NZBGetile, SABnzbd-le, Transmissionile, qBittorrentile või mis tahes muule allalaadijale, mida sa juba kasutad.

LazyLibrarian'i isemajutamine VPS-il annab sulle ööpäevaringse raamatukoguhoidja, mis püüab uued väljaanded kinni kohe, kui need ilmuvad, eemaldab duplikaadid sinu olemasolevast Calibre teegist ning nimetab ja sildistab kõik automaatselt, nii et sinu e-raamatute ja audioraamatute kogu püsib korras ilma käsitsi tööta.