LazyLibrariani ühe klõpsuga paigaldus.
Automatiseerimistööriist, mis jälgib autoreid, leiab e-raamatuid ja audioraamatuid ning annab need edasi sinu allalaadijatele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LazyLibrarian
LazyLibrarian on Sonarri ja Radarr'i raamatutele keskendunud vaste — isemajutatud automatiseerimisserver, mis jälgib sinu lemmikautoreid, jälgib üksikute raamatute ilmumisi, otsib Usenetist ja torrenti indekseerijatest sobivaid faile ning annab valitud väljaanded edasi NZBGetile, SABnzbd-le, Transmissionile, qBittorrentile või mis tahes muule allalaadijale, mida sa juba kasutad.
LazyLibrarian'i isemajutamine VPS-il annab sulle ööpäevaringse raamatukoguhoidja, mis püüab uued väljaanded kinni kohe, kui need ilmuvad, eemaldab duplikaadid sinu olemasolevast Calibre teegist ning nimetab ja sildistab kõik automaatselt, nii et sinu e-raamatute ja audioraamatute kogu püsib korras ilma käsitsi tööta.
LazyLibrarian peamised omadused
Autori jälgimine ja avastamine
Lisa autoreid nime järgi ja LazyLibrarian koostab nende täieliku bibliograafia Goodreadsist, Google Booksist, OpenLibraryst ja teistest allikatest.
Audioraamatu ja e-raamatu tugi
Käsitleb nii audioraamatu kui ka e-raamatu formaate, eraldi kvaliteedi- ja allikareeglitega igaühe jaoks, nii et üks eksemplar haldab kahte teeki.
Calibre'i ja Goodreadsi integratsioon
Impordib sinu olemasoleva Calibre'i teegi duplikaatide vältimiseks, sünkroniseerib loetud/lugemist ootavate nimekirjad Goodreadsist ja uuendab metaandmeid automaatselt.
Omane indekseerija tugi
Sisseehitatud pistikprogrammid NZBGeti, SABnzbdi, qBittorrenti, Transmissioni, Deluge'i ning kümnete Useneti ja torrenti indekseerijate jaoks Newznapi ja Torznapi kaudu.
Ajakirjade ja seriaalide jälgimine
Jälgib teemapõhiseid ajakirju ja mitmeosalisi raamatusarju, lisades uued väljaanded järjekorda kohe, kui need indekseerijateni jõuavad, ilma käsitsi otsinguteta.
Miks kasutada LazyLibrarian Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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