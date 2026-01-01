Onyx on avatud lähtekoodiga tehisintellekti platvorm, mis ühendab funktsioonirikka vestlusliidese ettevõtte otsinguga üle teie meeskonna dokumentide ja rakenduste. See töötab iga suurema LLM-i pakkujaga — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex ja mis tahes ise majutatud mudeliga, mis on avatud Ollama või vLLM-i kaudu — nii et saate vabalt valida mudeli, mis sobib igale ülesandele, ilma et peaksite oma süsteemi ümber kirjutama.

Onyxi ise majutamine oma VPS-is hoiab vestluste transkriptsioonid, indekseeritud dokumendid ja konnektori mandaadid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Enam kui nelikümmend konnektorit tõmbavad andmeid Google Drive'ist, Slackist, Confluence'ist, GitHubist, Notionist, Jirast ja mujalt ühtsesse otsinguindeksisse, nii et vastused viitavad originaalidele, selle asemel et lekitada tundlikku konteksti kolmandate osapoolte SaaS-teenustele.