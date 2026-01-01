Onyxi ühe klõpsuga installimine.
Avatud lähtekoodiga AI vestlus- ja ettevõtte otsinguplatvorm, mis ühendab iga LLM-i sinu meeskonna teadmistega.
Valige VPS-pakett Onyx jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Onyx
Onyx on avatud lähtekoodiga tehisintellekti platvorm, mis ühendab funktsioonirikka vestlusliidese ettevõtte otsinguga üle teie meeskonna dokumentide ja rakenduste. See töötab iga suurema LLM-i pakkujaga — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex ja mis tahes ise majutatud mudeliga, mis on avatud Ollama või vLLM-i kaudu — nii et saate vabalt valida mudeli, mis sobib igale ülesandele, ilma et peaksite oma süsteemi ümber kirjutama.
Onyxi ise majutamine oma VPS-is hoiab vestluste transkriptsioonid, indekseeritud dokumendid ja konnektori mandaadid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Enam kui nelikümmend konnektorit tõmbavad andmeid Google Drive'ist, Slackist, Confluence'ist, GitHubist, Notionist, Jirast ja mujalt ühtsesse otsinguindeksisse, nii et vastused viitavad originaalidele, selle asemel et lekitada tundlikku konteksti kolmandate osapoolte SaaS-teenustele.
Onyx peamised omadused
Töötab iga LLM-iga
Kasuta oma API võtmeid OpenAI, Anthropicu, Azure'i, AWS Bedrocki, Vertexi või mis tahes OpenAI-ga ühilduva lõpp-punkti jaoks, kaasa arvatud kohalikud Ollama ja vLLM juurutused.
Üle neljakümne konnektori
Indekseeri Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk ja palju muud, nii et vestluse vastused viitaksid teie tegelikele meeskonnateadmistele.
AI-agendid ja abilised
Loo kohandatud assistendid kohandatud viipadega, konnektori ulatustega ja tööriistadega, nii et iga meeskond saab AI, mis on kohandatud nende töövoo järgi.
Viited ja põhjendus
Iga vastus viitab tagasi algdokumendile, et kasutajad saaksid väiteid kontrollida ja vastuseid usaldada, mitte hallutsinatsioone oletada.
Rollipõhised õigused
Dokumenditaseme juurdepääsukontroll pärib lähtesüsteemi õigused, nii et kasutajad näevad ainult seda, mida neil on juba lubatud lugeda.
Isehostiv privaatsus
Vestlused, vektorid ja lähtedokumendid jäävad sinu VPS-i — midagi ei saadeta Onyxi serveritesse ja sa säilitad täieliku kontrolli mudeli ja konnektori liikluse üle.
Miks kasutada Onyx Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.