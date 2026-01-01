Phoenix on avatud lähtekoodiga tehisintellekti jälgimisplatvorm, mille on loonud Arize AI meeskondadele, kes arendavad rakendusi suurte keelemudelite, agentide ja otsingutorustikega. See jäädvustab iga teie rakenduse loodud jälje standardse OpenTelemetry instrumenteerimise kaudu, tuues esile latentsuse, märgi kasutuse ja vastuse kvaliteedi, et insenerid saaksid tuvastada regressioone enne, kui need klientideni jõuavad. Valmis integratsioonidega LangChaini, LlamaIndexi, OpenAI, Anthropicu ja enamiku teiste tehisintellekti raamistike jaoks sobitub Phoenix olemasolevatesse torustikesse ilma koodi ümberkirjutamiseta.

Phoenixi ise majutamine oma VPS-is hoiab viipasid, mudeli väljundeid ja otsingukonteksti teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Puuduvad jäljepõhised tasud ega andmete asukoha piirangud — salvestage nii palju telemeetriat, kui teie ketas võimaldab.