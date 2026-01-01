Juuruta Phoenix ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga tehisintellekti jälgitavuse platvorm LLM rakenduste ja AI agentide jälgimiseks, hindamiseks ja monitoorimiseks tootmises.
Valige VPS-pakett Phoenix jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Phoenix
Phoenix on avatud lähtekoodiga tehisintellekti jälgimisplatvorm, mille on loonud Arize AI meeskondadele, kes arendavad rakendusi suurte keelemudelite, agentide ja otsingutorustikega. See jäädvustab iga teie rakenduse loodud jälje standardse OpenTelemetry instrumenteerimise kaudu, tuues esile latentsuse, märgi kasutuse ja vastuse kvaliteedi, et insenerid saaksid tuvastada regressioone enne, kui need klientideni jõuavad. Valmis integratsioonidega LangChaini, LlamaIndexi, OpenAI, Anthropicu ja enamiku teiste tehisintellekti raamistike jaoks sobitub Phoenix olemasolevatesse torustikesse ilma koodi ümberkirjutamiseta.
Phoenixi ise majutamine oma VPS-is hoiab viipasid, mudeli väljundeid ja otsingukonteksti teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Puuduvad jäljepõhised tasud ega andmete asukoha piirangud — salvestage nii palju telemeetriat, kui teie ketas võimaldab.
Phoenix peamised omadused
OpenTelemetry jälgimine
Jäädvusta iga LLM-i kutse, tööriista käivitamise ja otsingu sammu kogu täitmise puu, kasutades standardset OTLP protokolli.
Hindamisraamistik
Käivita LLM-as-a-judge ja koodipõhiseid hindajaid andmestike peal, et hinnata vastuste kvaliteeti ja avastada regressioone enne juurutamist.
Prompt mänguväljak
Itereeri viipeid kõrvuti mudelite ja parameetrite vahel, puudutamata rakenduse koodi ega uuesti juurutamata.
Raamistiku integratsioonid
Lihtsalt integreeritav instrumenteerimine LangChaini, LlamaIndexi, DSPy, Haystacki, OpenAI, Anthropicu, Bedrocki ja Vertex AI jaoks.
Andmestiku eksperimendid
Loo andmekogumeid tootmisjälgedest ja esita need uuesti uute viipade või mudeliversioonide vastu, et võrrelda väljundeid.
Manustusanalüüs
Kontrolli otsingukvaliteeti manustuste visualiseeringute abil, mis toovad esile triivi, kobarad ja madala asjakohasusega tulemused.
Miks kasutada Phoenix Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.