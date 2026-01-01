Paigalda Checkmate ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga serveri jälgimisplatvorm käideldavuse, jõudluse ja infrastruktuuri seisundi reaalajas jälgimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Checkmate
Checkmate on avatud lähtekoodiga serveriseirerakendus, mis jälgib tööaega, jõudlust ja seisundit teie serverites ja teenustes ühest veebipõhisest juhtpaneelist. See pakub konfigureeritavaid seisundikontrolle, reaalajas teavitusi, ajaloolist trendianalüüsi, Google PageSpeed Insightsi integratsiooni ja Docker konteinerite seiret — seda kõike ilma tasulisele SaaS-seireteenusele tuginemata.
Checkmate'i juurutamine spetsiaalsel VPS-il hoiab teie seireinfrastruktuuri sõltumatuna süsteemidest, mida see jälgib, vältides ühekordse katkestuse tõttu nii teie rakenduse kui ka selle tuvastamise võime kadumist.
Checkmate peamised omadused
Reaalajaline käideldavuse jälgimine
Kontrollib pidevalt teie servereid ja teenuseid, et teaksite kohe, kui midagi lakkab töötamast, mitte alles pärast seda, kui kasutajad hakkavad kaebama.
E-posti seisaku teavitused
Saadab kohesed teavitused, kui teenused langevad välja ja kui need taastuvad, hoides sinu meeskonda kursis ilma käsitsi armatuurlauda kontrollimata.
PageSpeed integratsioon
Kogub Google PageSpeed Insightsi mõõdikud koos tööaja andmetega, nii et saad ühes kohas jälgida nii käideldavust kui ka kasutajapoolset jõudlust.
Docker konteinerite jälgimine
Jälgib konteinerrakendusi Docker sokli juurdepääsu kaudu, pakkudes samaaegselt nähtavust nii hosti- kui ka konteineritasandi tervise kohta.
Ajalooline trendianalüüs
Salvestab tööaja ajaloo aja jooksul, et saaksid tuvastada korduvaid katkestusi, mõõta SLA-le vastavust ja õigustada infrastruktuuri investeeringuid.
Miks kasutada Checkmate Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.