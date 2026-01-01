Checkmate on avatud lähtekoodiga serveriseirerakendus, mis jälgib tööaega, jõudlust ja seisundit teie serverites ja teenustes ühest veebipõhisest juhtpaneelist. See pakub konfigureeritavaid seisundikontrolle, reaalajas teavitusi, ajaloolist trendianalüüsi, Google PageSpeed Insightsi integratsiooni ja Docker konteinerite seiret — seda kõike ilma tasulisele SaaS-seireteenusele tuginemata.

Checkmate'i juurutamine spetsiaalsel VPS-il hoiab teie seireinfrastruktuuri sõltumatuna süsteemidest, mida see jälgib, vältides ühekordse katkestuse tõttu nii teie rakenduse kui ka selle tuvastamise võime kadumist.