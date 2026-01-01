Paigalda Pangolin Newt ühe klõpsuga paigaldusega.
Kasutajaruumi WireGuard tunneli klient, mis turvaliselt avaldab privaatteenuseid Pangolini kaugjuurdepääsuplatvormi kaudu.
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Millega saab ehitada Pangolin Newt
Pangolin Newt on täielikult kasutajaruumi WireGuard tunneli klient ja TCP/UDP puhverserver, mis on loodud integreeruma Pangolini identiteediteadliku juurdepääsuplatvormiga. Töötades ilma tuumamooduliteta või kõrgendatud õigusteta, loob Newt krüpteeritud tunnelid Pangolini väljumissõlmedesse ja pakub kohalikke puhverservereid rakendusliikluse turvaliseks suunamiseks.
Newti juurutamine oma VPS-is koos oma teenustega annab sulle nullusaldusliku kaugjuurdepääsu privaatsetele ressurssidele kõikjalt, kus juurdepääsu reguleerivad Pangolini identiteedipõhised poliitikad — ilma avaliku IP-aadressi paljastamise või traditsioonilise VPN-i lisakoormuseta.
Pangolin Newt peamised omadused
Kasutajaruumi WireGuard
Töötab täielikult kasutajaruumis ilma tuumamooduliteta või kõrgendatud õigusteta, muutes selle ohutuks ja lihtsaks juurutamiseks konteinerkeskkondades.
Nullusaldusjuurdepääs
Juurdepääs igale ressursile on kontrollitud Pangolini identiteedipoliitikatega, tagades, et ainult autenditud ja volitatud kasutajad saavad ligi erateenustele.
Sisseehitatud TCP/UDP puhverserver
Toimib nii tunneli halduri kui ka rakenduse puhverserverina, suunates liiklust mitme teenuse jaoks läbi ühe krüpteeritud WireGuardi ühenduse.
Automaatne tunneli haldamine
Säilitab püsiva WebSocketi ühenduse Pangolini juhtimiskihiga, nii et tunnelid taastatakse automaatselt pärast võrgu katkestusi.
NAT-läbimise tugi
Ühendub usaldusväärselt tulemüüride ja piiravate võrkude tagant ilma käsitsi pordi edasisuunamiseta või muudatusteta teie võrgukonfiguratsioonis.
Miks kasutada Pangolin Newt Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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