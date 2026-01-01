Pangolin Newt on täielikult kasutajaruumi WireGuard tunneli klient ja TCP/UDP puhverserver, mis on loodud integreeruma Pangolini identiteediteadliku juurdepääsuplatvormiga. Töötades ilma tuumamooduliteta või kõrgendatud õigusteta, loob Newt krüpteeritud tunnelid Pangolini väljumissõlmedesse ja pakub kohalikke puhverservereid rakendusliikluse turvaliseks suunamiseks.

Newti juurutamine oma VPS-is koos oma teenustega annab sulle nullusaldusliku kaugjuurdepääsu privaatsetele ressurssidele kõikjalt, kus juurdepääsu reguleerivad Pangolini identiteedipõhised poliitikad — ilma avaliku IP-aadressi paljastamise või traditsioonilise VPN-i lisakoormuseta.