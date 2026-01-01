Juuruta MaxKB ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga RAG platvorm AI teadmusbaasi agentide ehitamiseks sinu dokumentidest ja andmeallikatest.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MaxKB
MaxKB on avatud lähtekoodiga platvorm ettevõtte tehisintellekti teadmusbaasi agentide loomiseks, mida toetab otsinguga täiustatud genereerimine (RAG). See töötleb PDF-, Wordi-, Exceli-, Markdowni- ja HTML-faile vektor-manusteks ning ühendab need teie valitud LLM-iga — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek või kohaliku mudeliga. Visuaalne töövoo mootor võimaldab meeskondadel juurutada intelligentseid küsimuste-vastuste agente ilma koodi kirjutamata.
MaxKB iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab patenteeritud dokumendid, kliendiinteraktsioonid ja äriteadmised täielikult teie infrastruktuuris, kõrvaldades päringupõhised pilvekulud ja andes teile samal ajal täieliku kontrolli mudeli valiku ja andmete privaatsuse üle.
MaxKB peamised omadused
RAG-põhine K&V
Töötleb dokumente automaatselt vektormanusteks täpsete, allikatest lähtuvate vastuste saamiseks keerulistele päringutele.
Mitmevorminguline sissevõtt
Impordib PDF-i, Wordi, Excelit, Markdowni, HTML-i ja lihtteksti — ning veebikraapimine teadmusbaaside loomiseks veebisisust.
Mudeli paindlikkus
Töötab OpenAI, Claude'i, Llama'i, Qwen'i, DeepSeek'i ja lokaalselt majutatud mudelitega, nii et saad valida parima sobivuse hinna ja privaatsuse osas.
Visuaalne töövoo mootor
Orkestreeri mitmeastmelisi AI-protsesse ja integreeri agente klienditeeninduse või HR-süsteemidesse koodi kirjutamata.
API integratsioon
Täielik REST API ja manustamiskoodi jupid muudavad lihtsaks AI agendi lisamise mis tahes olemasolevale veebisaidile või rakendusele.
Miks kasutada MaxKB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.