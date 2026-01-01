MaxKB on avatud lähtekoodiga platvorm ettevõtte tehisintellekti teadmusbaasi agentide loomiseks, mida toetab otsinguga täiustatud genereerimine (RAG). See töötleb PDF-, Wordi-, Exceli-, Markdowni- ja HTML-faile vektor-manusteks ning ühendab need teie valitud LLM-iga — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek või kohaliku mudeliga. Visuaalne töövoo mootor võimaldab meeskondadel juurutada intelligentseid küsimuste-vastuste agente ilma koodi kirjutamata.

MaxKB iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab patenteeritud dokumendid, kliendiinteraktsioonid ja äriteadmised täielikult teie infrastruktuuris, kõrvaldades päringupõhised pilvekulud ja andes teile samal ajal täieliku kontrolli mudeli valiku ja andmete privaatsuse üle.