Juuruta BroadcastChannel ühe kliki paigaldusega.
Muuda iga avalik Telegrami kanal SEO-sõbralikuks mikroblogiks ilma kliendipoolse JavaScriptita ja automaatsete RSS-voogudega.
Valige VPS-pakett BroadcastChannel jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada BroadcastChannel
BroadcastChannel on avatud lähtekoodiga Astro-põhine platvorm, mis teisendab avalikud Telegrami kanalid täisfunktsionaalseteks mikroblogideks. Traditsioonilise CMS-i haldamise asemel kirjutad postitusi Telegramis ja BroadcastChannel genereerib kiire, SEO-optimeeritud veebilehe, mida sinu publik saab sirvida. Iga sõnumist saab leht koos õige metaandmetega, saidikaardiga ja kahe RSS-vooga XML- ja JSON-vormingus voogude lugejatele ja sisuagregaatoritele.
Isemajutus sinu enda VPS-is annab sulle kohandatud domeeni ja täieliku kontrolli avaldatud sisu üle, sõltumata Vercelist, Cloudflare Pagesist või mis tahes muust kolmanda osapoole majutusplatvormist. Tulemuseks olev sait ei saada brauserile null JavaScripti — see on kiire igas ühenduses ja väga otsingumootorite roomikutele sõbralik.
BroadcastChannel peamised omadused
Telegram kui CMS
Kirjuta postitusi Telegramis nagu tavaliselt — BroadcastChannel toob need ja avaldab need sinu saidil automaatselt, ilma lisasammudeta.
Nullklient JavaScript
Lehed on täielikult serveripoolselt renderdatud ilma brauserisse saadetud JavaScriptita, mis tagab kiired laadimisajad ja tugevad SEO tulemused.
Sisseehitatud RSS-vood
Iga blogi saab automaatselt XML- ja JSON-RSS-vood, nii et lugejad saavad tellida mis tahes voo koondaja või lugejarakenduse kaudu.
SEO ja saidikaardid
Automaatselt loodud saidikaardid, puhtad URL-id ja korrektsed metasildid muudavad sinu sisu otsingumootorite kaudu leitavaks esimesest päevast alates.
Sotsiaallinkide integreerimine
Lingi Telegrami, Twitteri, GitHubi, Mastodoni, Bluesky ja Discordi profiilid saidimenüüst, ilma kohandatud koodi kirjutamata.
Miks kasutada BroadcastChannel Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.