BroadcastChannel on avatud lähtekoodiga Astro-põhine platvorm, mis teisendab avalikud Telegrami kanalid täisfunktsionaalseteks mikroblogideks. Traditsioonilise CMS-i haldamise asemel kirjutad postitusi Telegramis ja BroadcastChannel genereerib kiire, SEO-optimeeritud veebilehe, mida sinu publik saab sirvida. Iga sõnumist saab leht koos õige metaandmetega, saidikaardiga ja kahe RSS-vooga XML- ja JSON-vormingus voogude lugejatele ja sisuagregaatoritele.

Isemajutus sinu enda VPS-is annab sulle kohandatud domeeni ja täieliku kontrolli avaldatud sisu üle, sõltumata Vercelist, Cloudflare Pagesist või mis tahes muust kolmanda osapoole majutusplatvormist. Tulemuseks olev sait ei saada brauserile null JavaScripti — see on kiire igas ühenduses ja väga otsingumootorite roomikutele sõbralik.