Inngest on avatud lähtekoodiga töövoo orkestreerimise mootor, mis võimaldab sul kirjutada usaldusväärseid taustafunktsioone, sündmustepõhiseid töövooge ja ajastatud töid otse oma rakenduse koodi. See haldab automaatselt korduskatseid, samaaegsust, piiramist ja samm-funktsiooni loogikat, hoides sinu rakenduse koodi keskendununa äriloogikale, mitte infrastruktuuri muredele.

Inngesti isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli täitmise, andmete ja konfiguratsiooni üle. See on varustatud sisseehitatud SQLite püsivuse ja mälusisese järjekorraga, nii et saad käitada kogu platvormi ilma väliste andmebaasi- või sõnumivahendusteenusteta.