Juuruta Inngest ühe klõpsuga.
Töövoogude orkestreerimise platvorm töökindlate taustafunktsioonide, ajastatud tööde ja AI töövoogude käitamiseks.
Valige VPS-pakett Inngest jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Inngest
Inngest on avatud lähtekoodiga töövoo orkestreerimise mootor, mis võimaldab sul kirjutada usaldusväärseid taustafunktsioone, sündmustepõhiseid töövooge ja ajastatud töid otse oma rakenduse koodi. See haldab automaatselt korduskatseid, samaaegsust, piiramist ja samm-funktsiooni loogikat, hoides sinu rakenduse koodi keskendununa äriloogikale, mitte infrastruktuuri muredele.
Inngesti isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli täitmise, andmete ja konfiguratsiooni üle. See on varustatud sisseehitatud SQLite püsivuse ja mälusisese järjekorraga, nii et saad käitada kogu platvormi ilma väliste andmebaasi- või sõnumivahendusteenusteta.
Inngest peamised omadused
Usaldusväärsed taustatööd
Käivita taustatoimingud automaatsete korduskatsetega, eksponentsiaalse tagasiastega ja sisseehitatud veakäsitlusega — täiendavat infrastruktuuri pole vaja.
Step Function töövoogud
Koosta mitmeastmelisi töövooge, kus iga sammu proovitakse eraldi uuesti ja see puhverdatakse, muutes keeruka orkestreerimise vastupidavaks ajutistele riketele.
Sündmuspõhine täitmine
Käivita funktsioonid rakenduse sündmustest lihtsa sündmuse võtmega, võimaldades lahtisidestatud, reaktiivseid arhitektuure teenusteüleselt.
AI töövoo tugi
Orkestreeri pikaajalisi AI töövooge sisseehitatud toega samaaegsuse piirangutele, kiiruse piiramisele ja etapipõhisele kontrollpunktide loomisele.
Sisseehitatud arendusserver
Arenda ja testi töövooge lokaalselt täisfunktsionaalse kasutajaliidesega, mis näitab sündmuste ajalugu, funktsioonide käivitusi ja sammude jälgi reaalajas.
Miks kasutada Inngest Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.