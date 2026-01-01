Juuruta KeeWeb ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga veebipõhine paroolihaldur, mis on täielikult ühilduv KeePassi andmebaasidega.
Valige VPS-pakett KeeWeb jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada KeeWeb
KeeWeb on tasuta, avatud lähtekoodiga paroolihaldur, mis töötab täielikult brauseris ja on täielikult ühilduv KeePassi (.kdbx) formaadiga. See võimaldab sul avada ja hallata oma olemasolevaid KeePassi varahoidlaid otse brauserist ilma pistikprogrammide või natiivse kliendita — sinu varahoidla jääb sinu kontrolli alla sinu enda salvestusruumis.
KeeWebi ise majutamine oma VPS-is tähendab, et saad oma paroolidele ligi pääseda mis tahes seadmest brauseriga, hoides samal ajal rakenduse privaatsena ja sõltumatuna kolmandate osapoolte pilveteenustest. Varahoidla faile ei saadeta kunagi ühtegi serverisse; need avatakse ja dekrüpteeritakse kliendipoolselt sinu brauseris.
KeeWeb peamised omadused
KeePassi ühilduvus
Ava ja redigeeri mis tahes .kdbx faili, mis on loodud KeePassi, KeePassXC või mõne muu KeePassiga ühilduva rakenduse poolt, ilma konverteerimiseta.
Kliendipoolne turvalisus
Kogu varahoidla dekrüpteerimine toimub sinu brauseris — sinu peaparool ja varahoidla sisu ei lahku kunagi sinu seadmest ega puuduta serverit.
Mitmed salvestusruumi taustasüsteemid
Laadi varahoidlad kohalikest failidest, Dropboxist, Google Drive'ist, OneDrive'ist või mis tahes WebDAV-ühilduvast kaugsalvestusest.
Pistikprogrammi tugi
Laienda KeeWebi kogukonna pistikprogrammidega teemade, kohandatud väljade, OTP genereerimise ja täiendavate integratsioonide jaoks.
Platvormideülene ligipääs
Juurdepääs oma paroolidele mis tahes seadmest moodsa veebilehitsejaga – laua- ega mobiilseadmetesse pole vaja kohalikku paigaldust.
Miks kasutada KeeWeb Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.