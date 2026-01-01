KeeWeb on tasuta, avatud lähtekoodiga paroolihaldur, mis töötab täielikult brauseris ja on täielikult ühilduv KeePassi (.kdbx) formaadiga. See võimaldab sul avada ja hallata oma olemasolevaid KeePassi varahoidlaid otse brauserist ilma pistikprogrammide või natiivse kliendita — sinu varahoidla jääb sinu kontrolli alla sinu enda salvestusruumis.

KeeWebi ise majutamine oma VPS-is tähendab, et saad oma paroolidele ligi pääseda mis tahes seadmest brauseriga, hoides samal ajal rakenduse privaatsena ja sõltumatuna kolmandate osapoolte pilveteenustest. Varahoidla faile ei saadeta kunagi ühtegi serverisse; need avatakse ja dekrüpteeritakse kliendipoolselt sinu brauseris.