Suwayomi-Server on ise majutatav manga ja koomiksite lugemise server — populaarse Androidi rakenduse Tachiyomi töölauale ümberkirjutatud versioon. See ühendub sadade mangaallikatega Tachiyomiga sama laienduste ökosüsteemi kaudu, andes sulle ligipääsu tohutule pealkirjade kogule puhtast veebiliidesest, mis on ligipääsetav igast seadmest. Erinevalt pilvepõhistest mangateenustest piiratud kataloogide ja tellimuspõhiste maksemüüridega, töötab Suwayomi täielikult sinu enda serveris ilma jooksvate tasudeta.

Kogu lugemise ajalugu, raamatukogu andmed ja allalaadimised salvestatakse lokaalselt. Suwayomi toetab automaatseid raamatukogu uuendusi, peatükkide allalaadimist CBZ-vormingus, OPDS-kataloogi tuge spetsiaalsetele e-lugerirakendustele ja kohandatavat lugemiskogemust — muutes selle täielikuks ise majutatavaks platvormiks manga- ja koomiksisõpradele.