Juuruta Suwayomi ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev manga- ja koomiksiserver, mis toob sadu Tachiyomi allikaid mis tahes veebibrauserisse.
Valige VPS-pakett Suwayomi jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Suwayomi
Suwayomi-Server on ise majutatav manga ja koomiksite lugemise server — populaarse Androidi rakenduse Tachiyomi töölauale ümberkirjutatud versioon. See ühendub sadade mangaallikatega Tachiyomiga sama laienduste ökosüsteemi kaudu, andes sulle ligipääsu tohutule pealkirjade kogule puhtast veebiliidesest, mis on ligipääsetav igast seadmest. Erinevalt pilvepõhistest mangateenustest piiratud kataloogide ja tellimuspõhiste maksemüüridega, töötab Suwayomi täielikult sinu enda serveris ilma jooksvate tasudeta.
Kogu lugemise ajalugu, raamatukogu andmed ja allalaadimised salvestatakse lokaalselt. Suwayomi toetab automaatseid raamatukogu uuendusi, peatükkide allalaadimist CBZ-vormingus, OPDS-kataloogi tuge spetsiaalsetele e-lugerirakendustele ja kohandatavat lugemiskogemust — muutes selle täielikuks ise majutatavaks platvormiks manga- ja koomiksisõpradele.
Suwayomi peamised omadused
Sajad allikad
Ühendu sadade manga- ja koomiksiallikatega, kasutades Tachiyomi laienduste ökosüsteemi, mis hõlmab saite kümnetes keeltes ja žanrites.
Automaatsed teegi uuendused
Määra uuendamise intervall ja Suwayomi kontrollib automaatselt kõiki jälgitavaid sarju uute peatükkide osas, hoides sinu kogu ajakohasena ilma käsitsi värskendamata.
Võrguühenduseta peatükkide allalaadimised
Laadi alla peatükid võrguühenduseta lugemiseks, valikuliselt salvestatuna CBZ arhiividena, mis ühilduvad mis tahes koomiksilugeja rakendusega.
OPDS kataloogi tugi
Sisseehitatud OPDS kataloog võimaldab e-lugeri rakendustel, nagu KOReader ja Panels, ühenduda otse sinu Suwayomi teegiga lugemiseks spetsiaalsetes seadmetes.
Brauseripõhine lugeja
Loe mangat otse brauseris täisfunktsionaalse lugejaga, mis toetab kohandatud paigutusi, lehekülje kuvamisrežiime ja lugemissuuna sätteid.
Miks kasutada Suwayomi Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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