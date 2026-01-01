Crontab UI on avatud lähtekoodiga Node.js veebirakendus, mis asendab veaohtliku käsitsi crontabi redigeerimise turvalise, visuaalse liidesega. Tööde lisamine, kustutamine, peatamine ja jätkamine toimub ühe klõpsuga ning iga muudatus valideeritakse enne rakendamist, nii et trükiviga ei vii enam kõiki sinu ajastatud ülesandeid korraga rivist välja.

Crontab UI iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle privaatse juhtpaneeli sadade cron-tööde jaoks koos tööde vealogidega, automaatsete varukoopiatega enne riskantseid toiminguid ning importimise ja eksportimisega sama ajakava kordamiseks mitmes masinas. Sisseehitatud HTTP põhiautentimine hoiab liidese kaitstuna, ilma et oleks vaja välist pöördproksit või identiteedipakkujat.