Crontab UI paigaldamine ühe klõpsuga.
Veebipõhine liides cron-tööde ohutuks haldamiseks koos importimise, eksportimise, varundamise ja HTTP autentimisega.
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Millega saab ehitada Crontab UI
Crontab UI on avatud lähtekoodiga Node.js veebirakendus, mis asendab veaohtliku käsitsi crontabi redigeerimise turvalise, visuaalse liidesega. Tööde lisamine, kustutamine, peatamine ja jätkamine toimub ühe klõpsuga ning iga muudatus valideeritakse enne rakendamist, nii et trükiviga ei vii enam kõiki sinu ajastatud ülesandeid korraga rivist välja.
Crontab UI iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle privaatse juhtpaneeli sadade cron-tööde jaoks koos tööde vealogidega, automaatsete varukoopiatega enne riskantseid toiminguid ning importimise ja eksportimisega sama ajakava kordamiseks mitmes masinas. Sisseehitatud HTTP põhiautentimine hoiab liidese kaitstuna, ilma et oleks vaja välist pöördproksit või identiteedipakkujat.
Crontab UI peamised omadused
Turvaline töö redigeerimine
Lisa, muuda, peata, jätka ja kustuta croni töid valideeritud kasutajaliidese kaudu, selle asemel et riskida süntaksivigadega toorestes crontab-failides.
Import ja eksport
Impordi olemasolev crontab mõne sekundiga ja ekspordi oma täielik konfiguratsioon, et sama ajakava teistel masinatel ilma SSH-ta uuesti kasutusele võtta.
Automaatsed varukoopiad
Crontab UI loob varukoopia enne iga importi ja võimaldab sul nõudmisel oma töid hetktõmmistena salvestada ja taastada, et vigadest taastuda.
Töökohtade vealogid
Iga ajastatud töö kirjutab oma vealogid, et saaksid auditeerida tõrkeid ja siluda probleeme, ilma jagatud süsteemilogi läbi otsimata.
E-postitus ja konksud
Konfigureeri e-posti teavitused või veebihaagi tagasikutsed töö kohta, et teavitada oma meeskonda või käivitada järgnevat automatiseerimist pärast iga käivitust.
HTTP autentimine
Kaitske veebiliidest sisseehitatud põhiautentimisega, nii et ainult volitatud kasutajad saavad vaadata või muuta sinu ajastatud ülesandeid.
Miks kasutada Crontab UI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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