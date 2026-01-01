Juurutage Convoy ühe klõpsuga installatsioon.
Pilvepõhine avatud lähtekoodiga webhookide lüüs miljonite webhooki sündmuste vastuvõtmiseks, püsivaks salvestamiseks, silumiseks ja usaldusväärseks edastamiseks.
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Millega saab ehitada Convoy
Convoy on avatud lähtekoodiga pilvepõhine veebihaakide lüüs, mis on loodud miljonite veebihaakide sündmuste turvaliseks vastuvõtmiseks, säilitamiseks, silumiseks, edastamiseks ja haldamiseks suures ulatuses. See on loodud arendusmeeskondadele, kes saadavad sündmusi klientidele või võtavad vastu sündmusi kolmandatelt osapooltelt, lahendades usaldusväärse veebihaakide infrastruktuuri loomise operatiivsed probleemid — automaatsed korduskatsed, allkirja kontrollimine, töötlemata sõnumite käitlemine ja täielik administraatori juhtpaneel iga edastuse kontrollimiseks.
Convoy ise majutamine hoiab sündmuste andmekogumid, kliendi lõpp-punktid ja edastamise logid teie VPS-i sees, ilma sündmusepõhise hinnastamiseta ja kolmanda osapoole nähtavuseta teie liiklusesse. PostgreSQL ja Redis tarnitakse eelkonfigureerituna, nii et lüüs on valmis tootmise veebihaakide töökoormusteks alates esimesest juurutamisest.
Convoy peamised omadused
Usaldusväärne kohaletoimetamine
Automaatsed eksponentsiaalsed ja lineaarsed korduskatsete strateegiad hoiavad ära veebihaagi sündmuste kadumise, mis on põhjustatud ajutistest tõrgetest kliendi lõpp-punktides.
Allkirja kontroll
Allkirjasta väljaminevad päringud HMAC-iga ja kontrolli sissetulevaid veebihaake, et iga sündmus oleks saatja ja vastuvõtja poolt usaldusväärne.
Halduspaneel
Kontrolli, filtreeri ja taasesita iga veebihaagi edastust sisseehitatud kasutajaliidesest, ilma et peaksid kirjutama kohandatud silumistööriistu.
Kahesuunaline lüüs
Toimib nii väljamineva avaldajana klientidele kui ka sissetuleva lüüsina kolmandate osapoolte veebihaakide turvaliseks vastuvõtmiseks.
Skaleeritavad töötajad
Eraldi veebi- ja agendiprotsessid võimaldavad sul iseseisvalt skaleerida andmete sissevõtu ja edastuse läbilaskevõimet sündmuste mahu kasvades.
Ise hostitud andmed
Webhooki andmekogumid, lõpp-punkti saladused ja edastusajalugu jäävad sinu infrastruktuuri ilma sündmusepõhiste SaaS-tasudeta.
Miks kasutada Convoy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.