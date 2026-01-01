Convoy on avatud lähtekoodiga pilvepõhine veebihaakide lüüs, mis on loodud miljonite veebihaakide sündmuste turvaliseks vastuvõtmiseks, säilitamiseks, silumiseks, edastamiseks ja haldamiseks suures ulatuses. See on loodud arendusmeeskondadele, kes saadavad sündmusi klientidele või võtavad vastu sündmusi kolmandatelt osapooltelt, lahendades usaldusväärse veebihaakide infrastruktuuri loomise operatiivsed probleemid — automaatsed korduskatsed, allkirja kontrollimine, töötlemata sõnumite käitlemine ja täielik administraatori juhtpaneel iga edastuse kontrollimiseks.

Convoy ise majutamine hoiab sündmuste andmekogumid, kliendi lõpp-punktid ja edastamise logid teie VPS-i sees, ilma sündmusepõhise hinnastamiseta ja kolmanda osapoole nähtavuseta teie liiklusesse. PostgreSQL ja Redis tarnitakse eelkonfigureerituna, nii et lüüs on valmis tootmise veebihaakide töökoormusteks alates esimesest juurutamisest.