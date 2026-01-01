Kuni 69% allahindlust M3DB tootele

M3DB juurutamine ühe klõpsuga paigaldusena.

Hajutatud ajaseeria andmebaas ja Prometheuse kaugsalvestuse taustaprogramm, mis on ehitatud Uberis planeedi mastaabis mõõdikute jaoks.

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Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
M3DB juurutamine ühe klõpsuga paigaldusena.

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69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
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Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada M3DB

M3DB on avatud lähtekoodiga hajutatud ajaseeria andmebaas, mis loodi algselt Uberis, et vastu võtta, salvestada ja päringuid teha miljardite mõõdikute kohta sekundis tuhandetes hostides. See ühendab sisseehitatud etcd-põhise koordinaatori suure tihendusega TSDB-mootoriga, mis on spetsiaalselt loodud monitoorimise töökoormuste jaoks, ning pakub Prometheus-ühilduvat kauglugemise ja kaugkirjutamise API-t ning PromQL-päringuid m3koordinaatori kaudu pordil 7201.

M3DB ise majutamine oma VPS-is annab sulle pikaajalise ja kulutõhusa säilitamise Prometheus ja Graphite mõõdikute jaoks, täieliku kontrolli nimeruumide ja replikatsiooni üle ning ühe binaarfaili, mis saab skaleeruda ühest sõlmest globaalseks mitmetsooniliseks klastriks vastavalt sinu andmete kasvule.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

M3DB peamised omadused

Prometheus kaughoidla

Kasuta M3DB-d kui otse kasutatavat pikaajalist taustaprogrammi Prometheuse jaoks kauglugemise ja kaugkirjutamise kaudu, säilitades aastaid mõõdikuid ilma valimivõtmiseta.

PromQL päringumootor

Päri salvestatud mõõdikuid natiivse PromQL-i abil läbi m3coordinator'i, muutes M3DB ühilduvaks Grafana ja olemasolevate Prometheuse armatuurlaudadega.

Kõrge tihendusastmega TSDB

Eriotstarbeline veergudel põhinev salvestusmootor koos Gorilla-stiilis pakkimisega hoiab kettakasutuse madalal isegi miljonite aktiivsete ajaseeriate korral.

Seadistatavad nimeruumid

Määra mitu nimeruumi sõltumatu säilitusaja, ploki suuruste ja eraldusvõimega, et tasakaalustada kiireid päringuid pikaajaliste salvestuskuludega.

Manustatud etcd

Ühe sõlme kujutis tarnitakse koos sisseehitatud etcd-ga klastri topoloogia ja paigutuse jaoks, kaotades vajaduse välise koordineerimisteenuse järele.

Graphite'i sissevõtt

Sisseehitatud Graphite Carboni sissevõtt võimaldab meeskondadel koondada Graphite'i ja Prometheuse mõõdikud ühte salvestuskihti ühtse päringu API-ga.

Miks kasutada M3DB Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
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Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
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30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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