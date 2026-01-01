M3DB juurutamine ühe klõpsuga paigaldusena.
Hajutatud ajaseeria andmebaas ja Prometheuse kaugsalvestuse taustaprogramm, mis on ehitatud Uberis planeedi mastaabis mõõdikute jaoks.
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Millega saab ehitada M3DB
M3DB on avatud lähtekoodiga hajutatud ajaseeria andmebaas, mis loodi algselt Uberis, et vastu võtta, salvestada ja päringuid teha miljardite mõõdikute kohta sekundis tuhandetes hostides. See ühendab sisseehitatud etcd-põhise koordinaatori suure tihendusega TSDB-mootoriga, mis on spetsiaalselt loodud monitoorimise töökoormuste jaoks, ning pakub Prometheus-ühilduvat kauglugemise ja kaugkirjutamise API-t ning PromQL-päringuid m3koordinaatori kaudu pordil 7201.
M3DB ise majutamine oma VPS-is annab sulle pikaajalise ja kulutõhusa säilitamise Prometheus ja Graphite mõõdikute jaoks, täieliku kontrolli nimeruumide ja replikatsiooni üle ning ühe binaarfaili, mis saab skaleeruda ühest sõlmest globaalseks mitmetsooniliseks klastriks vastavalt sinu andmete kasvule.
M3DB peamised omadused
Prometheus kaughoidla
Kasuta M3DB-d kui otse kasutatavat pikaajalist taustaprogrammi Prometheuse jaoks kauglugemise ja kaugkirjutamise kaudu, säilitades aastaid mõõdikuid ilma valimivõtmiseta.
PromQL päringumootor
Päri salvestatud mõõdikuid natiivse PromQL-i abil läbi m3coordinator'i, muutes M3DB ühilduvaks Grafana ja olemasolevate Prometheuse armatuurlaudadega.
Kõrge tihendusastmega TSDB
Eriotstarbeline veergudel põhinev salvestusmootor koos Gorilla-stiilis pakkimisega hoiab kettakasutuse madalal isegi miljonite aktiivsete ajaseeriate korral.
Seadistatavad nimeruumid
Määra mitu nimeruumi sõltumatu säilitusaja, ploki suuruste ja eraldusvõimega, et tasakaalustada kiireid päringuid pikaajaliste salvestuskuludega.
Manustatud etcd
Ühe sõlme kujutis tarnitakse koos sisseehitatud etcd-ga klastri topoloogia ja paigutuse jaoks, kaotades vajaduse välise koordineerimisteenuse järele.
Graphite'i sissevõtt
Sisseehitatud Graphite Carboni sissevõtt võimaldab meeskondadel koondada Graphite'i ja Prometheuse mõõdikud ühte salvestuskihti ühtse päringu API-ga.
Miks kasutada M3DB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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