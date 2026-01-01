M3DB on avatud lähtekoodiga hajutatud ajaseeria andmebaas, mis loodi algselt Uberis, et vastu võtta, salvestada ja päringuid teha miljardite mõõdikute kohta sekundis tuhandetes hostides. See ühendab sisseehitatud etcd-põhise koordinaatori suure tihendusega TSDB-mootoriga, mis on spetsiaalselt loodud monitoorimise töökoormuste jaoks, ning pakub Prometheus-ühilduvat kauglugemise ja kaugkirjutamise API-t ning PromQL-päringuid m3koordinaatori kaudu pordil 7201.

M3DB ise majutamine oma VPS-is annab sulle pikaajalise ja kulutõhusa säilitamise Prometheus ja Graphite mõõdikute jaoks, täieliku kontrolli nimeruumide ja replikatsiooni üle ning ühe binaarfaili, mis saab skaleeruda ühest sõlmest globaalseks mitmetsooniliseks klastriks vastavalt sinu andmete kasvule.