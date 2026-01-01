Juuruta Beszel Agent ühe klõpsuga paigaldus.
Kergekaaluline jälgimisagent, mis kogub serveri ja konteinerite mõõdikuid sinu Beszeli jaoturi jaoks.
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Millega saab ehitada Beszel Agent
Beszel Agent on Beszeli jälgimisplatvormi andmekogumise komponent. Paigaldatuna igale serverile, mida soovid jälgida, kogub see pidevalt protsessori, mälu, ketta ja võrgu mõõdikuid koos Docker-konteinerite statistikaga, seejärel edastab need turvaliselt tsentraalsesse Beszeli keskusesse koondamiseks ja hoiatuste edastamiseks.
Agent on tahtlikult minimaalne — see tarbib tühiseid ressursse, pakkudes samal ajal põhjalikku ülevaadet süsteemi tervisest. Suhtlus keskusega on turvatud märgi autentimisega ja Docker-sokli ligipääs annab sellele täieliku konteineri taseme ülevaate, nõudmata kõrgendatud hosti õigusi väljaspool seda sokliühendust.
Beszel Agent peamised omadused
Reaalajas süsteemi mõõdikud
Jälgib pidevalt CPU, mälu, ketta ja võrgu kasutust, nii et sinu Beszel jaoturil on alati ajakohane ülevaade serveri seisundist.
Konteineritaseme jälgimine
Loeb Docker pesast, et raporteerida konteinerite ressursikasutust, aidates sul täpselt kindlaks teha, millised töökoormused koormust põhjustavad.
Minimaalne ressursikasutus
Loodud vaikselt taustal töötama, ilma märgatava mõjuta rakenduse jõudlusele ega saadaolevatele süsteemiressurssidele.
Turvaline keskuse side
Tokeniga autentitud ühendused Beszel keskusesse takistavad volitamata mõõdikute sissevõtmist ja hoiavad teie seireandmed privaatsena.
Miks kasutada Beszel Agent Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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