Beszel Agent on Beszeli jälgimisplatvormi andmekogumise komponent. Paigaldatuna igale serverile, mida soovid jälgida, kogub see pidevalt protsessori, mälu, ketta ja võrgu mõõdikuid koos Docker-konteinerite statistikaga, seejärel edastab need turvaliselt tsentraalsesse Beszeli keskusesse koondamiseks ja hoiatuste edastamiseks.

Agent on tahtlikult minimaalne — see tarbib tühiseid ressursse, pakkudes samal ajal põhjalikku ülevaadet süsteemi tervisest. Suhtlus keskusega on turvatud märgi autentimisega ja Docker-sokli ligipääs annab sellele täieliku konteineri taseme ülevaate, nõudmata kõrgendatud hosti õigusi väljaspool seda sokliühendust.