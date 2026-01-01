Juurutage ByteStash ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajutusel põhinev koodilõikude haldur süntaksi esiletõstmise, täistekstiotsingu ja valikulise SSO-ga arendajatele ja meeskondadele.
Valige VPS-pakett ByteStash jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ByteStash
ByteStash on ise majutatav veebirakendus koodilõikude salvestamiseks, korraldamiseks ja jagamiseks ühes otsitavas teegis. See toetab kümneid programmeerimiskeeli täieliku süntaksi esiletõstmisega, võimaldab sul filtreerida keele või märksõna järgi, kinnitada lemmikuid kiireks juurdepääsuks ja jagada koodilõike avalikult, ilma et vastuvõtjatelt kontosid nõutaks.
Erinevalt pilvepõhistest koodilõikude tööriistadest töötab ByteStash täielikult sinu enda infrastruktuuril kerge SQLite andmebaasiga — väliseid teenuseid pole vaja. See sisaldab täielikku REST API-t koos Swaggeri dokumentatsiooni ja valikulise OpenID Connecti integratsiooniga, muutes selle võrdselt sobivaks nii üksikarendajatele kui ka meeskondadele, kes kasutavad tsentraliseeritud identiteedihaldust.
ByteStash peamised omadused
Süntaksi esiletõstmine
Toetab kümneid programmeerimiskeeli, nii et iga koodilõik kuvatakse täpse, loetava süntaksi värvimisega.
Täisteksti otsing
Otsi ja filtreeri kogu oma koodilõikude kogu keele, märksõna või sildi järgi, et leida täpselt see, mida vajad sekunditega.
Avalik jagamine
Jaga üksikuid lõike või kogumeid avalike linkide kaudu — vastuvõtjad ei vaja nende vaatamiseks kontot.
REST API juurdepääs
Täielik CRUD API sisseehitatud Swaggeri dokumentatsiooniga võimaldab sul integreerida koodilõikude hankimise skriptidesse, redaktoridesse või CI torujuhtmetesse.
SSO integratsioon
Ühenda mis tahes OpenID Connecti pakkuja, et lubada ühekordset sisselogimist meeskondadele, kes juba kasutavad tsentraliseeritud identiteedihaldust.
Miks kasutada ByteStash Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.