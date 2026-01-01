ByteStash on ise majutatav veebirakendus koodilõikude salvestamiseks, korraldamiseks ja jagamiseks ühes otsitavas teegis. See toetab kümneid programmeerimiskeeli täieliku süntaksi esiletõstmisega, võimaldab sul filtreerida keele või märksõna järgi, kinnitada lemmikuid kiireks juurdepääsuks ja jagada koodilõike avalikult, ilma et vastuvõtjatelt kontosid nõutaks.

Erinevalt pilvepõhistest koodilõikude tööriistadest töötab ByteStash täielikult sinu enda infrastruktuuril kerge SQLite andmebaasiga — väliseid teenuseid pole vaja. See sisaldab täielikku REST API-t koos Swaggeri dokumentatsiooni ja valikulise OpenID Connecti integratsiooniga, muutes selle võrdselt sobivaks nii üksikarendajatele kui ka meeskondadele, kes kasutavad tsentraliseeritud identiteedihaldust.