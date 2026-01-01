Resilio Sync on peer-to-peer failisünkroonimisteenus, mis põhineb BitTorrenti protokollil ja mis algselt ilmus nime all BitTorrent Sync. See liigutab faile otse sinu seadmete vahel krüpteeritud P2P kanali kaudu, laadimata midagi üles pilveteenuse pakkujale — sinu VPS, lauaarvutid, sülearvutid ja telefonid jagavad kausta krüptograafiliste jagamisvõtmete vahetamise teel, hoides seejärel seda kausta sünkroonis failide muutumisel.

Resilio Synci ise majutamine VPS-il annab sulle alati sisselülitatud sünkroonimispartneri, mis hoiab sinu jagatud kaustade kanoonilist koopiat, aktsepteerides sissetulevaid muudatusi mis tahes teisest jagatud seadmest igal kellaajal — ilma ribalaiuse piirangute, failisuuruse piirangute või korduvate tasudeta, mis kaasnevad kommertspilvesünkroonimisega.