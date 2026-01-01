Paigalda Resilio Sync ühe klõpsuga.
Võrdõigusvõrgu failisünkroonimine lauaarvutite, serverite ja mobiilseadmete vahel ilma pilve vahendajata.
Valige VPS-pakett Resilio Sync jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Resilio Sync
Resilio Sync on peer-to-peer failisünkroonimisteenus, mis põhineb BitTorrenti protokollil ja mis algselt ilmus nime all BitTorrent Sync. See liigutab faile otse sinu seadmete vahel krüpteeritud P2P kanali kaudu, laadimata midagi üles pilveteenuse pakkujale — sinu VPS, lauaarvutid, sülearvutid ja telefonid jagavad kausta krüptograafiliste jagamisvõtmete vahetamise teel, hoides seejärel seda kausta sünkroonis failide muutumisel.
Resilio Synci ise majutamine VPS-il annab sulle alati sisselülitatud sünkroonimispartneri, mis hoiab sinu jagatud kaustade kanoonilist koopiat, aktsepteerides sissetulevaid muudatusi mis tahes teisest jagatud seadmest igal kellaajal — ilma ribalaiuse piirangute, failisuuruse piirangute või korduvate tasudeta, mis kaasnevad kommertspilvesünkroonimisega.
Resilio Sync peamised omadused
Otsene punktist punkti sünkroonimine
Krüpteeritud failiedastus sinu seadmete vahel P2P-kanali kaudu — sinu andmed ei asu kunagi kolmanda osapoole serveris.
Failisuuruse piiranguteta
Sünkrooni meelevaldselt suuri faile ja kaustu ilma äriliste pilvepiiranguteta — loeb ainult sinu salvestusruum ja ribalaius.
Valikuline sünkroonimine
Vali kaustade kaupa, millised seadmed saavad täieliku sisu võrreldes nõudmisel voogedastusega, nii et telefonid ei pea peegeldama terveid teeke.
Jaga võtmeid ja linke
Ainult lugemiseks, lugemis- ja kirjutamisõigusega ning ühekordse lingiga jagamisrežiimid võimaldavad sul täpselt kontrollida, mida iga kutsutud osaleja jagatud kaustaga teha saab.
Pärisrakendused platvormideüleselt
Esimese osapoole kliendid Windowsi, macOS-i, Linuxi, iOS-i, Androidi ja NAS-süsteemidele tähendavad, et iga seade suhtleb sama protokolli kaudu loomupäraselt.
Miks kasutada Resilio Sync Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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