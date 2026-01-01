Juuruta Dragonfly ühe klõpsuga paigaldusega.
Suure jõudlusega, Redisiga ühilduv mälusisene andmehoidla, mis on loodud kaasaegse riistvara jaoks, et pakkuda kuni 25 korda suuremat läbilaskevõimet kui Redis.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dragonfly
Dragonfly on kaasaegne mälusisene andmehoidla, mis on täielikult ühilduv Redis ja Memcached API-dega, mis tähendab, et iga olemasolev rakendus, mis kasutab Redisi, saab Dragonflyle üle minna, muutes ainult ühendusstringi. Nullist mitmetuumaliste protsessorite jaoks loodud, kasutades jagamata lõime-tuuma kohta arhitektuuri, pakub Dragonfly kuni 25 korda suuremat läbilaskevõimet kui Redis samal riistvaral, kasutades samal ajal sama andmestiku jaoks oluliselt vähem mälu.
Dragonfly isemajutamine annab sinu rakendustele suure jõudlusega vahemälu ja andmestruktuuride hoidla ilma tehingupõhiste kulude või ühenduspiiranguteta. Sisseehitatud HTTP halduskonsool pakub serveri mõõdikuid ja diagnostikat, mis on ligipääsetavad igast brauserist, koos täieliku ühilduvusega Redis CLI ja iga Redisi klienditeegiga.
Dragonfly peamised omadused
Redis API-ga ühilduv
Asenda Redisega — iga rakendus, mis kasutab Redise klienditeeki, töötab Dragonflyga, muutes ainult ühendusstringi.
25× Redise läbilaskevõime
Mitmelõimeline jagamatu arhitektuur kasutab ära kõik protsessori tuumad, pakkudes kuni 25 korda rohkem toiminguid sekundis kui ühelõimeline Redis samal riistvaral.
Väiksem mälukasutus
Uudsed andmestruktuuri implementatsioonid vähendavad mälutarbimist kuni 30% võrra võrreldes Redisega sama andmestiku puhul, võimaldades sul salvestada rohkem andmeid väiksemal VPS-il.
Sisseehitatud halduskonsool
HTTP haldusliides samal pordil pakub serveri statistikat, mälu kasutust ja diagnostikat, mis on otse brauserist ligipääsetav.
Memcached ühilduv
Aktsepteerib Memcachedi tekstiprotokolli käske lisaks Redisi käskudele, muutes selle otse asendatavaks mõlema vahemälusüsteemi jaoks samaaegselt.
Miks kasutada Dragonfly Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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