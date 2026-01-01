Dragonfly on kaasaegne mälusisene andmehoidla, mis on täielikult ühilduv Redis ja Memcached API-dega, mis tähendab, et iga olemasolev rakendus, mis kasutab Redisi, saab Dragonflyle üle minna, muutes ainult ühendusstringi. Nullist mitmetuumaliste protsessorite jaoks loodud, kasutades jagamata lõime-tuuma kohta arhitektuuri, pakub Dragonfly kuni 25 korda suuremat läbilaskevõimet kui Redis samal riistvaral, kasutades samal ajal sama andmestiku jaoks oluliselt vähem mälu.

Dragonfly isemajutamine annab sinu rakendustele suure jõudlusega vahemälu ja andmestruktuuride hoidla ilma tehingupõhiste kulude või ühenduspiiranguteta. Sisseehitatud HTTP halduskonsool pakub serveri mõõdikuid ja diagnostikat, mis on ligipääsetavad igast brauserist, koos täieliku ühilduvusega Redis CLI ja iga Redisi klienditeegiga.