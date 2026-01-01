Hi.Events on kaasaegne, avatud lähtekoodiga ürituste haldamise ja piletite müügi platvorm, mis on ehitatud korraldajatele, kes soovivad oma ürituste üle täielikku kontrolli, maksmata piletitasusid kommertsplatvormidele. See haldab kogu ürituse elutsüklit — alates ürituste lehtede avaldamisest ja piletite müügist kuni osalejate registreerimise ja müügi analüüsimiseni — kõike ühest ühtsest juhtpaneelist.

Hi.Eventsi isemajutamine oma VPS-is hoiab osalejate andmed, maksekonfiguratsiooni ja ürituse sisu sinu kontrolli all. Selle asemel, et kaotada protsent igast piletist SaaS-teenuse pakkujale, maksad sa fikseeritud VPS-i tasu, olenemata sellest, kui palju pileteid müüd, ja saad platvormi kohandada oma brändiga sobivaks.