Juuruta Hi.Events ühe klõpsu paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga ürituste haldamise ja piletisüsteemi platvorm konverentside, töötubade ja kohtumiste jaoks.
Valige VPS-pakett Hi.Events jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Hi.Events
Hi.Events on kaasaegne, avatud lähtekoodiga ürituste haldamise ja piletite müügi platvorm, mis on ehitatud korraldajatele, kes soovivad oma ürituste üle täielikku kontrolli, maksmata piletitasusid kommertsplatvormidele. See haldab kogu ürituse elutsüklit — alates ürituste lehtede avaldamisest ja piletite müügist kuni osalejate registreerimise ja müügi analüüsimiseni — kõike ühest ühtsest juhtpaneelist.
Hi.Eventsi isemajutamine oma VPS-is hoiab osalejate andmed, maksekonfiguratsiooni ja ürituse sisu sinu kontrolli all. Selle asemel, et kaotada protsent igast piletist SaaS-teenuse pakkujale, maksad sa fikseeritud VPS-i tasu, olenemata sellest, kui palju pileteid müüd, ja saad platvormi kohandada oma brändiga sobivaks.
Hi.Events peamised omadused
Kohandatavad sündmuste lehed
Loo bränditud sündmuste lehti kohandatud domeenide, oma logode ja kohandatud avalehe kujundustega, mis sobivad sinu organisatsiooniga.
Stripe'i piletite müük
Müü tasulisi ja tasuta pileteid koos natiivse Stripe'i integratsiooniga, sooduskoodidega, mahupiirangutega ja astmeliste hinnareeglitega.
QR-sisseregistreerimine
Kontrolli osalejaid uksel, kasutades QR-koodiga pileteid ja sisseehitatud sisseregistreerimise liidest, mis on mõeldud personalile mobiilseadmetel.
Tellimuste haldamine
Jälgi tellimusi, väljasta tagasimakseid, saada piletid uuesti ja ekspordi osalejate nimekirjad märgi printimiseks või üritusejärgseks järeltegevuseks.
Müügianalüütika
Jälgi piletite müüki, tulu ja külastatavuse trende reaalajas sisseehitatud armatuurlaudade ja sündmusepõhise aruandlusega.
REST API ja Webhooks
Integreeri Hi.Events CRM-ide, meililistide või kohandatud töövoogudega dokumenteeritud REST API ja veebihaagi süsteemi kaudu.
Miks kasutada Hi.Events Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.