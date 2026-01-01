OpenVPN Access Serveri juurutamine ühe klõpsuga.
Ettevõtteklassi SSL VPN server veebihalduskonsooli, iseteenindusliku kliendiportaali ja toega kõikidele peamistele platvormidele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server on kommertsklassi VPN-lahendus, mis on ehitatud lahingutes proovitud avatud lähtekoodiga OpenVPN-protokolli peale. See lisab võimsa veebipõhise haldusliidese, automatiseeritud kliendi konfigureerimise ja mitmefaktorilise autentimise, et muuta turvalise VPN-i juurutamine kättesaadavaks igale organisatsioonile. Kaks tasuta samaaegset ühendust on kohe karbist võttes kaasas, suurematele meeskondadele on saadaval litsentsimine.
Access Serveri ise majutamine oma VPS-is annab sulle pühendatud staatilise IP-aadressi, täieliku kontrolli krüpteerimisvõtmete ja juurdepääsupoliitikate üle ning puudub jagatud infrastruktuur teiste organisatsioonidega. Erinevalt majutatud VPN-teenustest ei läbi sinu liiklus kunagi kolmandat osapoolt — muutes selle õigeks valikuks ettevõtetele, kellel on ranged turvalisuse või vastavusnõuded.
OpenVPN Access Server peamised omadused
Veebihalduskonsool
Seadista kasutajaid, autentimist, võrgundust ja täpsemaid VPN-i sätteid põhjaliku brauseripõhise liidese kaudu, käsurida puudutamata.
Ühe klõpsuga kliendi allalaadimised
Iseteeninduslik kliendiportaal võimaldab kasutajatel ühe klõpsuga alla laadida eelkonfigureeritud VPN-kliendid Windowsi, macOS-i, Linuxi, iOS-i ja Androidi jaoks.
Paindlik autentimine
Toetab kohalikke kontosid, LDAP-i, RADIUS-t, SAML-i ja PAM-i, nii et Access Server integreerub sinu olemasoleva identiteeditaristuga ilma dubleeritud kasutajahalduseta.
Täpne juurdepääsukontroll
Kasutaja- ja rühmapõhised võrgupoliitikad võimaldavad sul piirata, millistele ressurssidele iga kasutaja ligi pääseb, tagades vähimate õiguste juurdepääsu kogu sinu võrgus.
Jagatud tunneldamine
Suuna ainult kindel liiklus läbi VPN-i, samal ajal kui muu liiklus kasutab otse kohalikku ühendust, tasakaalustades turvalisust jõudlusega kaugtöötajate jaoks.
Miks kasutada OpenVPN Access Server Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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