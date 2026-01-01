OpenVPN Access Server on kommertsklassi VPN-lahendus, mis on ehitatud lahingutes proovitud avatud lähtekoodiga OpenVPN-protokolli peale. See lisab võimsa veebipõhise haldusliidese, automatiseeritud kliendi konfigureerimise ja mitmefaktorilise autentimise, et muuta turvalise VPN-i juurutamine kättesaadavaks igale organisatsioonile. Kaks tasuta samaaegset ühendust on kohe karbist võttes kaasas, suurematele meeskondadele on saadaval litsentsimine.

Access Serveri ise majutamine oma VPS-is annab sulle pühendatud staatilise IP-aadressi, täieliku kontrolli krüpteerimisvõtmete ja juurdepääsupoliitikate üle ning puudub jagatud infrastruktuur teiste organisatsioonidega. Erinevalt majutatud VPN-teenustest ei läbi sinu liiklus kunagi kolmandat osapoolt — muutes selle õigeks valikuks ettevõtetele, kellel on ranged turvalisuse või vastavusnõuded.