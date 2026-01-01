Headscale on ise majutatud alternatiiv Tailscale'i patenteeritud juhtserverile, andes sulle täieliku omandiõiguse oma privaatse WireGuardi võrgu üle. Kui Tailscale'i majutatud teenus haldab võtmevahetust, IP-aadresside määramist ja marsruutimisotsuseid, teeb Headscale sama sinu kontrolli all oleval infrastruktuuril — ilma kuutasudeta, ilma tellimusega seotud seadmete piiranguteta ja ilma sõltuvuseta kolmanda osapoole pilveteenusest.

See mall komplekteerib Headscale'i koos Headscale UI-ga, brauseripõhise juhtpaneeliga kasutajate, sõlmede ja eelautentimisvõtmete haldamiseks. Mõlemad on teenindatud sama HTTPS-domeeni all, koos veebiliidesega, mis on saadaval /web teel. Iga Tailscale'iga ühilduv klient saab sinu võrguga liituda kohe pärast oma sisselogimisserveri suunamist sinu juurutamise URL-ile.