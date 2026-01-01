Headscale'i ühe klõpsuga installimine.
Avatud lähtekoodiga ise majutatav Tailscale'i kontrollserveri rakendus privaatsete WireGuardi võrkvõrkude jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Headscale
Headscale on ise majutatud alternatiiv Tailscale'i patenteeritud juhtserverile, andes sulle täieliku omandiõiguse oma privaatse WireGuardi võrgu üle. Kui Tailscale'i majutatud teenus haldab võtmevahetust, IP-aadresside määramist ja marsruutimisotsuseid, teeb Headscale sama sinu kontrolli all oleval infrastruktuuril — ilma kuutasudeta, ilma tellimusega seotud seadmete piiranguteta ja ilma sõltuvuseta kolmanda osapoole pilveteenusest.
See mall komplekteerib Headscale'i koos Headscale UI-ga, brauseripõhise juhtpaneeliga kasutajate, sõlmede ja eelautentimisvõtmete haldamiseks. Mõlemad on teenindatud sama HTTPS-domeeni all, koos veebiliidesega, mis on saadaval
/web teel. Iga Tailscale'iga ühilduv klient saab sinu võrguga liituda kohe pärast oma sisselogimisserveri suunamist sinu juurutamise URL-ile.
Headscale peamised omadused
Tailscale'iga ühilduvad kliendid
Iga seade, millel töötab ametlik Tailscale'i klient, saab ühenduda sinu Headscale'i serveriga ilma kliendipoolsete muudatusteta.
Veebihalduse kasutajaliides
Headscale UI pakub brauseripõhist juhtpaneeli kasutajate, sõlmede ja eelautoriseerimisvõtmete haldamiseks ilma käsurida kasutamata.
Täielik võrkvõrk
Ühendatud sõlmed suhtlevad otse üksteisega üle NAT-i piiride, kasutades WireGuard krüpteerimist.
MagicDNS tugi
Headscale määrab hostinimed kõigile registreeritud sõlmedele, võimaldades DNS-põhist juurdepääsu ilma staatilise IP-konfiguratsioonita.
SQLite-põhine salvestus
Kogu võrgu olek salvestatakse kergesse SQLite andmebaasi, ilma et oleks vaja välist andmebaasiteenust.
API ja CLI haldus
Halda kasutajaid, sõlmi ja marsruute Headscale'i CLI või HTTP API kaudu skriptimiseks ja automatiseerimiseks.
Miks kasutada Headscale Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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