Juuruta RAGflow ühe klõpsuga paigaldusega.
Tootmistaseme RAG-mootor sügavuti dokumendianalüüsi, teadmusgraafi otsingu ja mitme LLM-i toega.
Valige VPS-pakett RAGflow jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada RAGflow
RAGflow on tootmisvalmis otsingutega täiendatud genereerimismootor, mis on ehitatud sügava dokumendimõistmise ümber. Erinevalt põhilistest RAG-i implementatsioonidest, mis käsitlevad dokumente lihttekstina, teostab RAGflow PDF-ide, arvutustabelite, esitluste ja piltide paigutustundlikku parsimist, et säilitada tabelite, jooniste ja struktureeritud sisu tähendus enne indekseerimist.
RAGflow'i ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu dokumendid privaatsena ja annab sulle täieliku kontrolli LLM-i pakkujate, tükeldamisstrateegiate ja otsingutorustike üle. Sisseehitatud teadmusgraafik ja GraphRAG-i taustsüsteemid avavad dokumentidevahelise arutluse, millele lame vektorotsing ei suuda vastata.
RAGflow peamised omadused
Sügav dokumendi parsimine
Paigutustundlik eraldamine käsitleb PDF-e, Wordi faile, tabelarvutusfaile ja skannitud pilte — säilitades tabeleid, jooniseid ja struktuuri, mida lihtteksti parserid hävitavad.
Teadmusgraafiku otsing
Sisseehitatud GraphRAG ja teadmusgraafi indekseerimine võimaldavad dokumentidevahelist põhjendamist ja seosepäringuid kaugemale sellest, mida lihtne vektoriotsing toetab.
Mitme-LLM tugi
Ühendu OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google'i ja üle 20 muu teenusepakkujaga, ilma oma dokumente uuesti indekseerimata.
Paindlikud tükeldamise strateegiad
Vali Üldine, KKK, Käsiraamatu, Tabeli ja Paberi tükeldamisrežiimide hulgast, et sobitada iga dokumenditüübi struktuuriga optimaalse otsingutäpsuse saavutamiseks.
Mitmekasutaja juurdepääsu kontroll
Rollipõhised õigused võimaldavad meeskondadel jagada teadmusbaase, tagades samal ajal, et tundlikud dokumendikogud on piiratud volitatud kasutajatele.
REST API ja SDK
Täielik REST API ja ametlik Pythoni SDK võimaldavad sul RAGflow'd oma rakendustesse integreerida ja automatiseerida dokumentide sissevõtmise torujuhtmeid.
Miks kasutada RAGflow Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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