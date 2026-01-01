RAGflow on tootmisvalmis otsingutega täiendatud genereerimismootor, mis on ehitatud sügava dokumendimõistmise ümber. Erinevalt põhilistest RAG-i implementatsioonidest, mis käsitlevad dokumente lihttekstina, teostab RAGflow PDF-ide, arvutustabelite, esitluste ja piltide paigutustundlikku parsimist, et säilitada tabelite, jooniste ja struktureeritud sisu tähendus enne indekseerimist.

RAGflow'i ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu dokumendid privaatsena ja annab sulle täieliku kontrolli LLM-i pakkujate, tükeldamisstrateegiate ja otsingutorustike üle. Sisseehitatud teadmusgraafik ja GraphRAG-i taustsüsteemid avavad dokumentidevahelise arutluse, millele lame vektorotsing ei suuda vastata.