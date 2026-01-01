Juuruta TubeArchivist ühe klõpsuga.
Ise majutatav YouTube'i arhiveerija, mis laeb alla, indekseerib ja voogedastab sinu videokogu sinu enda serverist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada TubeArchivist
TubeArchivist on isemajutusega YouTube'i arhiveerimisplatvorm, mis annab sinu videokogu sinu enda kontrolli alla. See tellib kanaleid, laadib videoid automaatselt alla yt-dlp kaudu ja indekseerib kõik Elasticsearchiga, et saaksid otsida pealkirjade, kirjelduste, subtiitrite ja kommentaaride hulgast. Videoid esitatakse sisseehitatud veebipleieri kaudu, millel on vaatamisajalugu ja edenemise jälgimine – pärast allalaadimist pole vaja YouTube'i kontot ega internetiühendust.
Erinevalt ühekordsetest allalaadimistööriistadest töötab TubeArchivist pidevalt taustal. See säilitab iga videofaili kõrval metaandmed, pisipildid, subtiitrid ja kommentaarid ning integreerub Jellyfini ja Plexiga meediaserveri kasutajate jaoks, kes soovivad oma arhiivi muu sisu kõrval.
TubeArchivist peamised omadused
Kanali tellimused
Telli YouTube'i kanaleid ja laadi automaatselt alla uusi üleslaadimisi ajakava järgi, hoides oma arhiivi ajakohasena ilma käsitsi sekkumiseta.
Täisteksti otsing
Elasticsearch indekseerib videote pealkirju, kirjeldusi, subtiitreid ja kommentaare, nii et sa saad koheselt leida mis tahes video kogu oma teegist märksõna järgi.
SponsorBlock integratsioon
Jätab automaatselt vahele sponsorlõigud, sissejuhatused, lõpud ja sisutäite taasesituse ajal, kasutades kogukonna panustatud SponsorBlocki andmeid.
Jellyfini ja Plexi eksport
Kaasnevad pistikprogrammid Jellyfini ja Plexi jaoks võimaldavad sul sirvida oma TubeArchivisti teeki otse oma olemasolevas meediaserveris.
Subtiitrite arhiveerimine
Laadib alla ja indekseerib subtiitrid iga arhiveeritud video jaoks, võimaldades märksõnaotsingut kõnesisu seest kogu sinu kogus.
Kommentaaride arhiveerimine
Arhiveerib valikuliselt iga video kohta kogu kommentaaride lõime koos meediafailiga, säilitades kogukonna konteksti, mille YouTube võib eemaldada.
Miks kasutada TubeArchivist Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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