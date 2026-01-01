TubeArchivist on isemajutusega YouTube'i arhiveerimisplatvorm, mis annab sinu videokogu sinu enda kontrolli alla. See tellib kanaleid, laadib videoid automaatselt alla yt-dlp kaudu ja indekseerib kõik Elasticsearchiga, et saaksid otsida pealkirjade, kirjelduste, subtiitrite ja kommentaaride hulgast. Videoid esitatakse sisseehitatud veebipleieri kaudu, millel on vaatamisajalugu ja edenemise jälgimine – pärast allalaadimist pole vaja YouTube'i kontot ega internetiühendust.

Erinevalt ühekordsetest allalaadimistööriistadest töötab TubeArchivist pidevalt taustal. See säilitab iga videofaili kõrval metaandmed, pisipildid, subtiitrid ja kommentaarid ning integreerub Jellyfini ja Plexiga meediaserveri kasutajate jaoks, kes soovivad oma arhiivi muu sisu kõrval.