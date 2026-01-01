Kuni 69% allahindlust TubeArchivist tootele

Juuruta TubeArchivist ühe klõpsuga.

Ise majutatav YouTube'i arhiveerija, mis laeb alla, indekseerib ja voogedastab sinu videokogu sinu enda serverist.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
7,99/kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Juuruta TubeArchivist ühe klõpsuga.

Valige VPS-pakett TubeArchivist jaoks

Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada TubeArchivist

TubeArchivist on isemajutusega YouTube'i arhiveerimisplatvorm, mis annab sinu videokogu sinu enda kontrolli alla. See tellib kanaleid, laadib videoid automaatselt alla yt-dlp kaudu ja indekseerib kõik Elasticsearchiga, et saaksid otsida pealkirjade, kirjelduste, subtiitrite ja kommentaaride hulgast. Videoid esitatakse sisseehitatud veebipleieri kaudu, millel on vaatamisajalugu ja edenemise jälgimine – pärast allalaadimist pole vaja YouTube'i kontot ega internetiühendust.

Erinevalt ühekordsetest allalaadimistööriistadest töötab TubeArchivist pidevalt taustal. See säilitab iga videofaili kõrval metaandmed, pisipildid, subtiitrid ja kommentaarid ning integreerub Jellyfini ja Plexiga meediaserveri kasutajate jaoks, kes soovivad oma arhiivi muu sisu kõrval.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

TubeArchivist peamised omadused

Kanali tellimused

Telli YouTube'i kanaleid ja laadi automaatselt alla uusi üleslaadimisi ajakava järgi, hoides oma arhiivi ajakohasena ilma käsitsi sekkumiseta.

Täisteksti otsing

Elasticsearch indekseerib videote pealkirju, kirjeldusi, subtiitreid ja kommentaare, nii et sa saad koheselt leida mis tahes video kogu oma teegist märksõna järgi.

SponsorBlock integratsioon

Jätab automaatselt vahele sponsorlõigud, sissejuhatused, lõpud ja sisutäite taasesituse ajal, kasutades kogukonna panustatud SponsorBlocki andmeid.

Jellyfini ja Plexi eksport

Kaasnevad pistikprogrammid Jellyfini ja Plexi jaoks võimaldavad sul sirvida oma TubeArchivisti teeki otse oma olemasolevas meediaserveris.

Subtiitrite arhiveerimine

Laadib alla ja indekseerib subtiitrid iga arhiveeritud video jaoks, võimaldades märksõnaotsingut kõnesisu seest kogu sinu kogus.

Kommentaaride arhiveerimine

Arhiveerib valikuliselt iga video kohta kogu kommentaaride lõime koos meediafailiga, säilitades kogukonna konteksti, mille YouTube võib eemaldada.

Miks kasutada TubeArchivist Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
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30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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