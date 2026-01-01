MongoDB on juhtiv avatud lähtekoodiga dokumendipõhine andmebaas, mis salvestab andmeid paindlikes JSON-i-laadsetes dokumentides, mitte jäikades relatsioonitabelites. Versioon 4.4 pakub tootmisvalmis platvormi koos ACID-i mitmedokumendiliste tehingute, võimsa agregeerimisraamistiku ja horisontaalse skaleeritavusega läbi sharding'u. Selle dünaamiline skeem võimaldab rakenduse andmestruktuuridel areneda ilma keeruliste migratsioonideta, muutes selle loomulikuks valikuks kaasaegsetele arendustöövoogudele.

MongoDB käitamine oma VPS-is annab sulle pühendatud I/O jõudluse, täieliku konfiguratsioonikontrolli ja prognoositavad kulud võrreldes hallatavate pilveandmebaasiteenustega. Sa saad häälestada mälujaotust, rakendada kohandatud varundusstrateegiaid ja ühendada mis tahes rakenduse, kasutades iga peamise programmeerimiskeele jaoks saadaolevaid natiivseid draivereid.