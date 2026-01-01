Paigaldage MongoDB 4 ühe klõpsuga.
Paindlik dokumendipõhine NoSQL andmebaas kaasaegsetele rakendustele, mis pakub dünaamilisi skeeme ja võimsaid päringuvõimalusi.
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Millega saab ehitada MongoDB 4
MongoDB on juhtiv avatud lähtekoodiga dokumendipõhine andmebaas, mis salvestab andmeid paindlikes JSON-i-laadsetes dokumentides, mitte jäikades relatsioonitabelites. Versioon 4.4 pakub tootmisvalmis platvormi koos ACID-i mitmedokumendiliste tehingute, võimsa agregeerimisraamistiku ja horisontaalse skaleeritavusega läbi sharding'u. Selle dünaamiline skeem võimaldab rakenduse andmestruktuuridel areneda ilma keeruliste migratsioonideta, muutes selle loomulikuks valikuks kaasaegsetele arendustöövoogudele.
MongoDB käitamine oma VPS-is annab sulle pühendatud I/O jõudluse, täieliku konfiguratsioonikontrolli ja prognoositavad kulud võrreldes hallatavate pilveandmebaasiteenustega. Sa saad häälestada mälujaotust, rakendada kohandatud varundusstrateegiaid ja ühendada mis tahes rakenduse, kasutades iga peamise programmeerimiskeele jaoks saadaolevaid natiivseid draivereid.
MongoDB 4 peamised omadused
Dokumendi andmemudel
Salvesta hierarhiline, pesastatud andmed ühtsetesse dokumentidesse, selle asemel, et hajutada neid mitme ühendatud tabeli vahel, lihtsustades rakenduse koodi ja päringuid.
ACID tehingud
Mitme dokumendi ACID tehingud tagavad andmete järjepidevuse kogumite vahel, täites finants- ja kriitiliste äriandmete usaldusväärsuse nõudeid.
Agregeerimise raamistik
Võimsad torujuhtme-põhised koondamisprotsessid töötlevad ja teisendavad andmeid serveripoolselt, võimaldades keerukat analüüsi ilma andmeid eraldi süsteemi teisaldamata.
Horisontaalne skaleerimine
Sisseehitatud killustamine jaotab andmeid automaatselt mitme sõlme vahel, skaleerides kirjutamisläbilaskevõimet ja salvestusruumi, kui sinu andmed kasvavad.
Rikkalik päringukeel
Toetab täistekstiotsingut, georuumilisi päringuid ja keerukat filtreerimist sekundaarsete indeksitega, mis on optimeeritud iga juurdepääsumustri jaoks.
Miks kasutada MongoDB 4 Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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