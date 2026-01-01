Paigalda Topola Genealogy Viewer ühe kliki paigaldusega.
Interaktiivne GEDCOM vaatur, mis kuvab sugupuu liivakella diagramme otse sinu sugupuu failidest.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer on avatud lähtekoodiga veebirakendus, mis muudab standardseid GEDCOM-ekspordifaile mis tahes genealoogiaprogrammist interaktiivseteks, navigeeritavateks sugupuu diagrammideks. See kuvab liivakella- ja kõigi sugulaste vaateid, võimaldab uurijatel klõpsata mis tahes isikul, et puud ümber fokusseerida, ning toetab printimist või eksportimist PDF-i, PNG-sse ja SVG-sse võrguväliseks jagamiseks.
Topola isemajutamine oma VPS-is hoiab tundlikud esivanemate andmed — nimed, sünnikuupäevad, elusolevad sugulased — täielikult sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Vaatur töötleb GEDCOM-faile kliendipoolselt brauseris ja privaatne juurutamine eemaldab igasuguse sõltuvuse kolmanda osapoole majutusest genealoogiaühingutele, arhiividele või pereajaloolastele, kes teenindavad sugulasi veebis.
Topola Genealogy Viewer peamised omadused
GEDCOM standardi tugi
Laeb standardseid GEDCOM faile, mis on eksporditud Grampsist, MyHeritagest, Ancestryst, Family Tree Makerist ja mis tahes muust genealoogia tööriistast — teisendamine pole vajalik.
Interaktiivne liivakella diagramm
Klõpsa mis tahes isikul, et puu ümber fokuseerida ja uurida esivanemaid ning järeltulijaid ühes sujuvas vaates koos sujuvate üleminekuanimatsioonidega.
Kliendipoolne privaatsus
GEDCOM failid parsitakse täielikult brauseris, seega ei puuduta sugupuu andmed kunagi serveripoolset andmebaasi ega välist teenust.
Ekspordi ja prindi
Ekspordi sugupuud PDF-i, PNG-sse või SVG-sse ja prindi terve sugupuu diagramm arhiivikaustade, kokkutulekute või uurimistöö jagamiseks.
URL-põhine jagamine
Loo püsilingid, mis laadivad GEDCOM-i otse veebiaadressilt, ideaalsed perepuude manustamiseks isiklikele saitidele või vikidesse.
Gramps ja WikiTree valmis
Integreerub Grampsiga interaktiivse perepuu pistikprogrammi kaudu ja sirvib WikiTree profiile loomulikult oma dünaamilise puuvaate abil.
Miks kasutada Topola Genealogy Viewer Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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