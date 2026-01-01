Topola Genealogy Viewer on avatud lähtekoodiga veebirakendus, mis muudab standardseid GEDCOM-ekspordifaile mis tahes genealoogiaprogrammist interaktiivseteks, navigeeritavateks sugupuu diagrammideks. See kuvab liivakella- ja kõigi sugulaste vaateid, võimaldab uurijatel klõpsata mis tahes isikul, et puud ümber fokusseerida, ning toetab printimist või eksportimist PDF-i, PNG-sse ja SVG-sse võrguväliseks jagamiseks.

Topola isemajutamine oma VPS-is hoiab tundlikud esivanemate andmed — nimed, sünnikuupäevad, elusolevad sugulased — täielikult sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Vaatur töötleb GEDCOM-faile kliendipoolselt brauseris ja privaatne juurutamine eemaldab igasuguse sõltuvuse kolmanda osapoole majutusest genealoogiaühingutele, arhiividele või pereajaloolastele, kes teenindavad sugulasi veebis.